Acasă » Știri » Tragedie aviatică de proporții: 20 de victime. Imagini cu avionul care s-a prăbușit

Tragedie aviatică de proporții: 20 de victime. Imagini cu avionul care s-a prăbușit

De: Denisa Iordache 12/11/2025 | 08:50
Tragedie aviatică de proporții: 20 de victime. Imagini cu avionul care s-a prăbușit
Tragedie aviatică în Georgia. Sursă: X

O nouă tragedie aviatică a avut loc! De această dată, o aeronavă s-a prăbușit în Georgia. Avionul decolase din Azerbaidjan și se întorcea spre baza din Turcia. Afla în articol toate detaliile!

Aeronava de tip C-130 Hercules s-a prăbușit în timpul zborului, după ce a fost pierdut controlul. Martorii au surprins imagini cutremurătoare cu avionul în timp ce se îndrepta spre sol.

Tragedie aviatică în Georgia

Ministerul Apărării din Turcia informează că 20 de militari turci au murit în urma prăbușirii avionului cargo militar.

Avionul decolase din Ganja, în vestul Azerbaidjanului, și avea destinația Turcia. Aeronava s-a prăbușit la scurt timp după ce a intrat în spațiul aerian georgian.

În imaginile surprinse se observă momentele în care avionul se învârtea în spirală înainte de impactul cu solul. În timp ce se prăbușea, aeronava lăsa în urmă o dâră de fum alb, iar înainte de a se izbi, a eliberat o coloană groasă de fum negru.

Aparatul de zbor părea deja parțial dezintegrat în timpul căderii.

Autoritățile turce și georgiene au început o anchetă pentru a stabilit cauzele exacte ale accidentului. Comunitatea internațională exprimă condoleanțe familiilor victimelor și sprijin în aceste momente dificile.

Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Cazurile unor tragedii de acest fel sunt într-o continuă creștere în ultima perioadă. În urmă cu o săptămână, un avion de marfă s-a prăbușit la scurt timp de la decolare, în Kentucky. Cel puțin 7 oameni au murit și 11 au avut nevoie de îngrijiri medicale. (VEZI AICI DETALII).

CITEȘTE ȘI:

Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute înainte de accident

Ce i-a spus Sorin Bochiș fiicei sale, cu puțin timp înainte să se prăbușească cu avionul în Orăștie. Andrada, îngenuncheată de durere: ”În sufletul meu știam”

Tags:
Iți recomandăm
Vladimir Putin ar fi grav bolnav! Semnele de pe corpul său sunt vizibile, lumea întreagă vorbește despre asta
Showbiz internațional
Vladimir Putin ar fi grav bolnav! Semnele de pe corpul său sunt vizibile, lumea întreagă vorbește despre asta
Influencerița care a mințit că suferă de o boală nemiloasă pentru a primi bani a fost prinsă. Cum a fost dată de gol
Showbiz internațional
Influencerița care a mințit că suferă de o boală nemiloasă pentru a primi bani a fost prinsă. Cum…
Tânără obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. Doi suspecți, reținuți de procurorii DIICOT
Mediafax
Tânără obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. Doi suspecți, reținuți de...
Bancul de miercuri | Ce se întâmplă dacă bagi cardul de sănătate în bancomat
Gandul.ro
Bancul de miercuri | Ce se întâmplă dacă bagi cardul de sănătate în...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după...
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
Digi24
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră...
Ce pedeapsă a primit un român care a furat două perechi de șosete în Italia / „Îmi cer scuze, îmi era frig”
Mediafax
Ce pedeapsă a primit un român care a furat două perechi de șosete...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Click.ro
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
VIDEO Momentul în care un pod recent inagurat în China, lung de 758 de metri, se prăbușește
Digi 24
VIDEO Momentul în care un pod recent inagurat în China, lung de 758 de metri,...
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
Digi24
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar...
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată în România
go4it.ro
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată...
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Bancul de miercuri | Ce se întâmplă dacă bagi cardul de sănătate în bancomat
Gandul.ro
Bancul de miercuri | Ce se întâmplă dacă bagi cardul de sănătate în bancomat
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Loredana s-a ”rupt” pe manelele lui Sorin Copilul de Aur. Imaginile care au devenit virale
Loredana s-a ”rupt” pe manelele lui Sorin Copilul de Aur. Imaginile care au devenit virale
Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Nidia a făcut anunțul
Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Nidia a făcut anunțul
Răsturnare de situație! Dani Mocanu ar fi fost ridicat chiar de acasă! Nu s-a ascuns nicio secundă
Răsturnare de situație! Dani Mocanu ar fi fost ridicat chiar de acasă! Nu s-a ascuns nicio secundă
Antena 1 a modificat premiul Asia Express! Suma colosală pe care o încasează câștigătorii emisiunii ...
Antena 1 a modificat premiul Asia Express! Suma colosală pe care o încasează câștigătorii emisiunii din 2025
Ce i-a șoptit Olga Barcari la ureche lui Alexandru Ion, după ce a fost dată afară de la Asia Express. ...
Ce i-a șoptit Olga Barcari la ureche lui Alexandru Ion, după ce a fost dată afară de la Asia Express. Toți au început să râdă
Cel mai tare test psihologic | Alege unul dintre aceste 3 obiecte! Alegerea îți va spune ce fel de ...
Cel mai tare test psihologic | Alege unul dintre aceste 3 obiecte! Alegerea îți va spune ce fel de om ești, de fapt
Vezi toate știrile
×