Tragedie aviatică de proporții: 20 de victime. Imagini cu avionul care s-a prăbușit

O nouă tragedie aviatică a avut loc! De această dată, o aeronavă s-a prăbușit în Georgia. Avionul decolase din Azerbaidjan și se întorcea spre baza din Turcia. Afla în articol toate detaliile!

Aeronava de tip C-130 Hercules s-a prăbușit în timpul zborului, după ce a fost pierdut controlul. Martorii au surprins imagini cutremurătoare cu avionul în timp ce se îndrepta spre sol.

Tragedie aviatică în Georgia

Ministerul Apărării din Turcia informează că 20 de militari turci au murit în urma prăbușirii avionului cargo militar.

Avionul decolase din Ganja, în vestul Azerbaidjanului, și avea destinația Turcia. Aeronava s-a prăbușit la scurt timp după ce a intrat în spațiul aerian georgian.

În imaginile surprinse se observă momentele în care avionul se învârtea în spirală înainte de impactul cu solul. În timp ce se prăbușea, aeronava lăsa în urmă o dâră de fum alb, iar înainte de a se izbi, a eliberat o coloană groasă de fum negru.

Aparatul de zbor părea deja parțial dezintegrat în timpul căderii.

Autoritățile turce și georgiene au început o anchetă pentru a stabilit cauzele exacte ale accidentului. Comunitatea internațională exprimă condoleanțe familiilor victimelor și sprijin în aceste momente dificile.

Cazurile unor tragedii de acest fel sunt într-o continuă creștere în ultima perioadă. În urmă cu o săptămână, un avion de marfă s-a prăbușit la scurt timp de la decolare, în Kentucky. Cel puțin 7 oameni au murit și 11 au avut nevoie de îngrijiri medicale. (VEZI AICI DETALII).

BREAKING: Turkish military cargo plane C-130 crashes on Georgia-Azerbaijan border, Turkey’s defense ministry says pic.twitter.com/HbAk3x8Cf6 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 11, 2025

