Tragedie aviatică cu patru victime. Fiul, nora și nepoții unui cunoscut politician și-au pierdut viața

De: Mirela Loșniță 24/10/2025 | 10:42
FOTO: X

Tragedie fără margini în statul american Illinois. Fiul nora și nepoții un politician conservator și-au pierdut viața în mod tragic, în urma unui accident de elicopter. Darren Bailey, fostul candidat la funcția de guvernator al statului llinois, trece prin clipe grele după ce unul dintre fiii săi, soția și nepoții acestuia au murit miercuri, 22 octombrie, într-un accident de elicopter.

Fiul politicianului, Zachary, nora sa, Kelsey, și cei doi copii Vada Rose, în vârstă de 12 ani, și Samuel, în vârstă de 7 ani, au murit miercuri 22 octombrie 2025, într-un tragic accident de elicopter, potrivit USA Today. Un alt nepot în vârstă de 10 ani, Finn, nu se afla în elicopter și este în siguranță, arată comunicatul publicat de biroul de campanie al politicianului.

„Darren și Cindy sunt îndurerați de această pierdere de neimaginat. Ei găsesc alinare în credința lor, în familia lor și în rugăciunile atâtor oameni care îi iubesc și îi îngrijesc. Familia Bailey apreciază profund bunătatea și sprijinul pe care le-au primit și cere intimitate în aceste momente dificile”, se scrie în mesajul publicat pe rețeaua X.

De asemenea, Darren Bailey este considerat un reprezentant al aripii conservatoare influente din cadrul Partidului Republican și a fost descris de presă drept un politician „foarte dreapta”. Mai mult decât atât, în anul 2022, acesta a fost nominalizat la Partidului Republican, la funcția de guvernator al statului Illinois, însă a pierdut în fața democratului J. B. Pritzker.

Darren Bailey. Sursă foto: Profimedia

Tragedie în Vaslui. Milionarul Ioan Pavel a murit în urma unui accident aviatic

Sinucidere din iubire sau crimă, în Harghita? Toni și Bianka au fost găsiți fără viață într-o mașină

