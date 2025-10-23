Sinucidere din iubire sau crimă, în Harghita? Toni și Bianka au fost găsiți fără viață într-o mașină

Dispariție misterioasă urmată de sinucidere? Toni și Bianka, doi tineri de 20 de ani din Harghita, au fost găsiți fără viață într-o mașină, pe un drum forestier din apropiere de lacul de acumulare Frumoasa. Cei doi fuseseră dați dispăruți în urmă cu 4 zile.

Tragedie fără margini în două familii din Harghita. Alarma s-a dat duminică seara, 19 octombrie, atunci când Toni și Bianka au plecat împreună din localitatea Ghimeș, cu o mașină Volkswagen Golf 4. Ultima dată fuseseră văzuți în jurul orei 23:30.

Moarte învăluită în mister: Toni și Bianka au fost găsiți fără viață

În speranța că nimic rău nu s-a întâmplat, atât familia, cât și prietenii celor doi au început imediat să distribuie mesaje pe rețelele de socializare în care anunță dispariția lor.

Au dispăru!! László Bianka (20 de ani) și prietenul ei, Tony Covaci (20 de ani), sunt dispăruți de duminică seara. Băiatul are o mașină gri, un Golf 4. Cu această mașină au părăsit localitatea Ghimeș duminică seara, în jurul orei 23:30. Bianka purta panto sport alb-negru”, era mesajul publicat în mediul online imediat după dispariția lor.

Din nefericire, la 4 zile distanță, miercuri, 22 octombrie, Bianka și Toni au fost găsiți fără viață. Tânăra de 20 de ani era rănită în zona pieptului, iar băiatul era împușcat în cap. Din primele verificări, se pare că cei doi și-au luat viața cu un pistol, dispozitiv folosit la abatoare pentru sacrificarea animalelor mari. Arma ar fi fost găsită de anchetatori în mașină.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Hargita, Dan Gîlcescu, de aproximativ un an, Bianka și Toni trăiau o poveste de dragoste. Anchetatorii nu exclud varianta în care tânărul și-a ucis iubita, supă care și-a luat viața.

”S-a deschis dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Se tratează ca și omor, nu excludem nicio variantă. Urmează să vedem împrejurările în care s-a produs”, a precizat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita.

