Cum a fost ucisă femeia descoperită în Pantelimon. Fiica ei și iubitul au recunoscut tot: i-au pus somnifere într-un pahar cu suc, apoi...

Tragedie cumplită în București. O femeie a fost găsită fără suflare într-o pădure de lângă Capitală. Aceasta a fost ucisă chiar de iubitul fiicei sale, în vârstă de 20 ani. Asasinul și-a recunoscut fapta atunci când a fost dus la audieri.

O femeie a fost găsită fără viață într-o pădure de lângă București, după ce a fost dată dispărută de o săptămână. Aceasta a fost ucisă de un tânăr în vârstă de 20 de ani, care și-a recunoscut fapta. Băiatul era iubitul fiicei sale, iar acum s-a aflat cum s-a întâmplat crima odioasă.

Cum a fost ucisă femeia descoperită în Pantelimon

Totul s-a întâmplat într-un mod cutremurător. Femeia nu era de acord cu relația dintre fiica sa, în vârstă de 14 ani, cu tânărul de 20 de ani. Cei doi i-ar fi pus somnifere femeii în băutură, ar fi lovit-o și ar fi sufocat-o cu o pernă, apoi ar fi înjunghiat-o. Toate acestea ar fi fost hotărâte chiar de fiica femeii.

Tânărul în vârstă de 20 de ani și minora de 14 ani au fost reținuți pentru 24 de ore și vor fi duși la Tribunalul București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Mai mult decât atât, cei care au raportat dispariția femeii au fost chiar rudele ei. Oamenii legii au început căutările imediat, iar trupul neînsuflețit a fost găsit într-o pădure de lângă Capitală, într-o stare avansată de putrefacție.

„În timp ce se afla împreună cu minora la locuinţa acesteia din municipiul Bucureşti, sector 4, unde minora locuia împreună cu mama sa, inculpatul a exercitat asupra mamei minorei acte repetate de violenţă fizică, lovind-o cu obiecte dure, sufocând-o cu o pernă şi aplicându-i o lovitură de cuţit în zona gâtului, provocând decesul acesteia. (…)În acest scop, cei doi i-au administrat victimei somnifere într-un pahar cu suc, iar după ce victima le-a ingerat, inculpatul a acţionat. S-a mai stabilit că minora a fost cea care a pus la dispoziţie cuţitul cu care inculpatul a înjunghiat victima. Cadavrul a rămas în locuinţă mai multe zile, timp în care inculpaţii au căutat un loc în care să abandoneze trupul victimei. Ulterior, cadavrul a fost introdus într-un sac din plastic şi îngropat pe un teren din jud. Ilfov, fiind descoperit de autorităţi în data de 16.10.2025, într-o avansată stare de putrefacţie”, informează, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Cine este criminalul femeii găsite în Pantelimon. După 12 ore de interogatorii, polițiștilor li s-a confirmat ipoteza cruntă