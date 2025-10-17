Cine este criminalul femeii găsite în Pantelimon. După 12 ore de interogatorii, polițiștilor li s-a confirmat ipoteza cruntă

Dispariția misterioasă a unei femei din București a pus pe jar autoritățile. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost găsit îngropat într-o pădure de la marginea Capitalei, iar principalii suspecți ai crimei sunt fiica ei adoptivă de 14 ani și iubitul ei de 20 de ani.

Firul poveștii a început în urmă cu doar câteva zile, la începutul săptămânii. Femeia a sunat la poliție și a anunțat dispariția fiicei sale de 14 ani. Câteva zile mai târziu, când fata a revenit acasă, mama ei nu a mai fost de găsit. O rudă a sunat-o în repetate rânduri, însă fără rezultat. Tot ea a fost cea care a anuțat dispariția la poliție.

Cine a omorât-o pe femeia din Berceni

Faptul că dispariție femeii nu a fost semnalată de fiica ei – care tocmai apăruse – le-a dat de bănuit polițiștilor. Până ieri, joi, 17 octombrie, adolescenta și iubitul ei de 20 de ani erau bănuiți că ar avea legătură cu dispariția misterioasă a femeii, conturându-se ipoteza unei crime. Potrivit surselor din anchetă, relația dintre adolescenta de 14 ani și mama ei vitregă nu ar fi fost tocmai roz, în special din cauza relației pe care tânăra o avea cu băiatul de 20 de ani.

În cursul serii de joi, după 12 ore de audieri și piste greșite, tânărul de 20 de ani a recunoscut că a ucis-o pe mama iubitei sale. Cadavrul femeii a fost descoperit îngropat într-o pădure de lângă Pantelimon. Băiatul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat în fața magistraților. Dacă se adeverește și va fi găsit vinovat, acesta riscă să petreacă ani buni în spatele gratiilor.

„Ştiţi că e urmărire penală, nu avem voie să dăm date despre dosar. Pot să vă spun că el a recunoscut. A recunoscut şi regretă”, a declarat Georgeta Popescu, avocata principalului suspect, pentru observatornews.ro.

