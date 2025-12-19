Acasă » Știri » Cântăreața care a anunțat că este însărcinată. Cum a dat marea veste: „Suntem 3”

De: Andreea Stăncescu 19/12/2025 | 12:32
Ce cântăreață a anunțat sarcina / Sursa foto: Pexels
O cunoscută cântăreață din România trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Îndrăgită de public și apreciată pentru energia pe care o transmite la fiecare apariție, artista a anunțat recent că este însărcinată. Ea se bucură de o poveste de dragoste împlinită și urmează să devină mamă pentru prima dată, vestea fiind primită cu entuziasm atât de fani, cât și de colegii de breaslă.

Andrada Cerna este una dintre cele mai apreciate interprete de muzică de petrecere din România. Originară din județul Hunedoara, artista a reușit să își construiască o carieră solidă, fiind prezentă constant la evenimente și pe scenele din întreaga țară. Dincolo de succesul profesional, viața personală a Andradei pare să fie la fel de împlinită, mai ales în ultimii ani.

Andrada Cerna și soțul ei vor deveni părinți

De peste doi ani, Andrada Cerna trăiește o relație stabilă și armonioasă alături de bărbatul care i-a devenit soț. Cei doi și-au unit destinele în luna februarie a acestui an, după o perioadă frumoasă de relație, iar căsătoria a fost începutul unui nou capitol în viața lor. Recent, au decis că este momentul să își extindă familia, iar artista a confirmat că este însărcinată pentru prima dată.

Anunțul sarcinii a fost făcut într-un mod emoționant, prin intermediul unui videoclip publicat pe rețelele de socializare. În imagini, Andrada apare alături de soțul ei, iar momentul a impresionat rapid comunitatea online. Postarea a strâns zeci de mii de aprecieri și numeroase mesaje de felicitare, semn că artista este extrem de iubită de public.

„Vă anunțăm că… suntem 3” este descrierea aleasă de Andrada Cerna.

Vestea sarcinii a fost întâmpinată cu bucurie și de colegii de scenă, printre care se numără și Carmen de la Sălciua, o prietenă apropiată a Andradei. Ea a transmis un mesaj emoționant, mărturisind că a simțit că urmează un astfel de anunț

„Nu știu de ce am știut ca asta vei anunța! Felicitări! Să vină pe lume sănătos și să vă binecuvânteze casa“, a fost comentariul artistei.

×