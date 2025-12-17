Acasă » Știri » Fiica lui Ioniță de la Clejani e gravidă pentru a patra oară! Bucuria i-a fost știrbită de Viorica: ce interdicție majoră i-a dat Ramonei

17/12/2025
Ramona Manole, însărcinată pentru a patra oară /Foto: Instagram
Bucurie mare pentru Ramona Manole, fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani! Solista de muzică lăutărească este însărcinată și se pregătește să aducă pe lumea al patrulea copil. Ramona este în al nouălea cer și a dat tuturor veștile cele mari.

După ani de suferință și momente grele prin care a trecut de una singură, Ramona Manole și-a găsit, din nou, fericirea în brațele acordeonistului Ady Paris. De mai bine de patru ani cei doi formează un cuplu, iar acum se pregătesc să devină părinți.

Ramona Manole este în culmea fericirii. Aceasta a anunțat că este însărcinată și urmează să aducă pe lumea al patrulea copil. Partenerul ei își dorea să devină tătic de ceva timp, însă artista a vrut mai întâi să se asigure că el este bărbatul potrivit cu care să facă asta.

„Am primit vestea cu multe emoții și cu multe lacrimi, după 12 ani voi fi din nou mamă! Da, știu ca am deja 3 copii, dar eu sunt cu iubitul meu Paris de 4 ani și consider că am depășit orice obstacol alături de el. Nu m-am grăbit să-i fac copil pentru că mi-a fost frică să nu rămân singură. Totul a venit de la sine, el este tare bucuros și îngrijorat pentru mine, să fiu bine, să-i fac un copil sănătos”, a declarat Ramona Manole, potrivit click.ro.

Vestea că Ramona Manole este însărcinată a fost primită cu bucurie de întreaga familie. Însă, artista a avut totuși câteva emoții atunci când le-a dat vestea și celor trei fiice ale sale. Se temea de reacția lor și a avut dreptate.

Cântăreața a mărturisit că una dintre fiicele sale nu a reacționat inițial prea bine. Însă, după ce a purtat mai multe discuții cu ea și i-a explicat că un nou copil nu va schimba cu nimic relația dintre ele, aceasta a revenit la sentimente mai bune.

„Mă simțeam datoare față de iubitul meu, pentru că și el trebuie să simtă acest sentiment de tată. Recent au aflat și fetele mele că sunt însărcinată, nu le-am spus până acum pentru că mi-a fost frică să nu le supăr.

Una din fete a fost tare supărată, crezând că totul se va schimba în rău, iar eu o voi părăsi. După multe ore de comunicare cu ea am făcut-o să înțeleagă faptul că o mamă adevărată nu-și va lăsa niciodată puii. Acum lucrurile s-au așezat frumos”, a mai spus Ramona Manole.

Bucuria i-a fost știrbită de Viorica

Deși Ramona Manole este cât se poate de fericită pentru tot ce se întâmplă acum în viața ei, aceasta are totuși o mare supărare. Viorica de la Clejani încă nu o poate accepta, iar recent chiar i-a interzis să participe la înmormântarea bunicii sale.

„Ioniță să se bucure de ceea ce are în grădina lui, nu de mine că sunt iar însărcinată. Niciodată nu s-a bucurat pentru mine și nici nu o va face.

Știu că este supărat, a avut loc înmormântare mamei lui, la care eu nu am avut dreptul să particip, pentru că mi-a pus interzis soția lui, Viorica. Ce să mai zic? Să fie Dumnezeu cu ei!”, a mai declarat Ramona Manole.

