Ramona de la Clejani, acuzații la adresa Vioricăi. Ce susține că a făcut artista cu banii lui Ioniță: „Mi-a făcut toată viața rău”

În timp ce Fulgy și Margherita au crescut într-un mediu plin de privilegii, bucurându-se de susținerea totală a părinților celebri, o altă fiică a lui Ioniță de la Clejani a avut parte de un destin cu totul diferit. Ramona, recunoscută legal ca fiică a artistului, a fost marginalizată și lăsată în umbră, atât în plan familial, cât și profesional. Iată ce declarații a făcut aceasta!

Viața Ramonei nu a fost lipsită de provocări. Crescută departe de sprijinul direct al tatălui ei, artista a fost nevoită să-și croiască singură un drum în lumea muzicii. Lipsa resurselor, a afecțiunii părintești și a oportunităților i-au modelat un parcurs greu, dar plin de determinare. În ciuda obstacolelor, Ramona nu a renunțat la visul de a face muzică și de a oferi copiilor ei un viitor mai bun.

Relația tensionată dintre Ramona și mama vitregă, Viorica de la Clejani, a fost un alt factor care i-a îngreunat parcursul. De-a lungul anilor, cele două nu au reușit să stabilească o legătură apropiată, iar lipsa sprijinului din partea familiei tatălui a devenit evidentă. Pe fondul acestor neînțelegeri, au apărut și conflicte legate de folosirea numelui artistic „de la Clejani”, nume care poartă o greutate importantă în muzica de petrecere din România.

În plan profesional, Ramona a fost nevoită să-și demonstreze valoarea fără ajutorul unei platforme deja existente sau al unei promovări venite din partea familiei. Fără a beneficia de atenția acordată fraților săi vitregi, Ramona a muncit ani la rând în anonimat. Unul dintre cele mai emoționante episoade ale vieții sale a fost perioada petrecută în Marea Britanie, unde a cântat pe străzi pentru a-și putea întreține familia. Dotată cu talent și pasiune, Ramona reușea să câștige în jur de 50 de lire pe zi, interpretând la acordeon pentru trecătorii din Londra.

„Pe tata nu l-a interesat, nici când eram mică, de mine, deși m-a recunoscut în acte, sunt fiica lui, mă cheamă tot Manole. Tare mult mi-aș fi dorit să fiu și eu susținută de tata, să nu mai cresc așa, amărâtă. Îmi dădea câte 300 de lei pentru trei luni pensie alimentară. Dar, nu a avut cum să mă susțină mai mult, pentru că și-a luat o nevastă rea. A vrut și vrea totul numai pentru ea și pentru copiii ei.

Eu am două fiice, le ofer tot ce am mai bun, ca părinte. În viață nu trebuie să faci diferențe între copii. Tot ce câștig investesc în educația lor, am casa plină de trofee, de la concursurile lor muzicale. Tata nu-mi lua cadouri, nici de Sărbători, nici fetelor mele nu le-a adus măcar o ciocolată.”, a mai spus artista pentru sursa citată mai sus.