Cum a aflat Andreea Bostănică de infidelitatea iubitului milionar: „Toată România știe că te-a înșelat"

De: Veronica Mavrodin 09/01/2026 | 12:52
Cum a aflat Andreea Bostănică de infidelitatea iubitului milionar: Toată România știe că te-a înșelat
Andreea Bostănică a făcut publice, pe TikTok, o serie de mesaje tulburătoare primite de la urmăritori, în care este avertizată că iubitul ei, milionarul Akbarali Abdullaev, cunoscut drept „Abush”, ar fi fost văzut în repetate rânduri în compania unei alte femei.

Influencerița a publicat mai multe capturi de ecran cu mesaje primite de la persoane necunoscute, care susțin că l-ar fi văzut pe iubitul ei „cu o blondă”, în diferite locații, și chiar o avertizează că bărbatul ar avea o viață dublă.

„Vezi că gagică-tu te înșală cu o blondă… mare dragoste aveți voi.”

„L-am văzut pe iubitul tău cu o blondă la restaurant, ca idee.”

„Intră pe WhatsApp acum! Mi-a dat mesaj x. Voi nu mai sunteți împreună?”

„Salut. Eu locuiesc la x și l-am văzut pe iubitul tău de nenumărate ori cu o fată. Îmbrățișări și gesturi de genul acesta. Fata nu seamănă deloc cu tine, avea părul foarte deschis, poate blond. Îmi pare rău, sincer, că îți spun asta. Sper că ești bine.”

„Îți trimite flori și îți cumpără mașini ca să nu te prinzi că are treabă deja de jumătate de an cu .”

„Vrei poză cu gagicu’ tău când se pupă cu una? Ieri la Brașov.”

Semnalul care anunță ruptura definitivă

Nu doar mesajele primite de influenceră au zguduit internetul, ci și modul subtil prin care aceasta a dat de înțeles că informațiile ar fi fost adevărate. Pentru clipul de pe TikTok, influencerița a ales ca sunet de fundal un zgomot de sticlă spartă, un detaliu simbolic, care probabil vrea să transmită că are inima spartă în bucăți. Iar descrierea a fost la fel de grăitoare: un singur emoticon, o inimă frântă.

Îi oferea mii de trandafiri

Relația dintre Andreea Bostănică și milionarul Akbarali Abdullaev, cunoscut drept „Abush”, a fost unul dintre cele mai discutate subiecte mondene din 2025. Public, cei doi și-au făcut apariția în premieră la începutul anului, când au fost fotografiați în ipostaze tandre în zona Floreasca din București, iar Andreea nu s-a sfiit să povestească despre relația lor în emisiuni TV. Influencerița primea de la iubitul arab mii de trandafiri și vacanțe de lux.

„Nu e din România, dar nici din țările arabe. Se zvonește foarte mult că sunt cu cineva din Dubai, ultima oară am fost într-o vacanță în Dubai cu mama mea, o săptămână. Nu sunt adevărate zvonurile. Nu este român. Vorbim în limba rusă. Nu e oligarh. Mi se pare ceva normal să primești flori de la iubitul tău. Mașina eu mi-am cumpărat-o”, a declarat Andreea Bostanica, în emisiunea „La Măruță” de la Pro TV.

