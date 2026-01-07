Clipe de groază pentru fostul concurent de la Power Couple! Tudor Ionescu: „Am fost transportat la spital, am refuzat operația”

Tudor Ionescu, sufletul și vocea Fly Project, vorbește pentru CANCAN.RO despre succes, sacrificiile din viața personală și ce a învățat după două decenii pe scenă. La început de 2026, artistul vorbește despre dureri nevăzute de public, alegerea de a-și proteja familia și despre fericirea care a devenit prioritatea numărul unu în viața lui.

Pentru Tudor, 2026 începe cu aceeași pasiune pentru muzică și scenă care l-a animat încă de la începuturile Fly Project. După 21 de ani de turnee, hituri și nopți nedormite, artistul reflectă asupra provocărilor, momentelor dificile și asupra responsabilităților pe care le are ca tată. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Tudor Ionescu vorbește deschis despre sacrificiile pe care le-a făcut și despre lecțiile pe care viața i le-a predat.

În decembrie, fostul concurent de la Power Couple a dus Fly Project în Asia, într-un turneu care a traversat mai multe țări, iar trecerea dintre ani l-a prins pe scenă, cântând în India. Noul an vine cu vești mari pentru fanii trupei: pe 23 ianuarie 2026, Fly Project lansează worldwide piesa „Lonely”, un single cu ambiții internaționale

Foamea de scenă rămâne neschimbată

CANCAN.RO: Tudor, cum te prinde începutul acestui an: cu mai multă liniște sau cu aceeași foame de scenă ca la începuturile Fly Project?

Tudor Ionescu: Poftă de scenă, de când am descoperit-o, a fost constantă-n viața mea. Scena înseamnă o mare parte din ultimii 21 de ani. De când există Fly Project, dacă e să calculăm ușor, tind să cred că în proporție de 90% am fost mai mult în turnee decât acasă.

CANCAN.RO: După atâția ani de succes, care a fost cel mai greu moment din cariera ta, pe care publicul nu l-a văzut?

Tudor Ionescu: Eu cred că publicul trebuie să se bucure doar de ce vede. Așa cum nici pe mine, de câte ori am fost la vreun concert al altui artist, nu m-a interesat decât să îl văd, să-l aud și să mă bucur de el, tot așa cred că și publicul care vine la concertele noastre trebuie să aibă un singur obiectiv: să se distreze, nu să se gândească dacă noi ne simțim bine, dacă suntem odihniți sau dacă luminile cad prost pe noi și fac umbre sau orice alte situații sau probleme am avea noi, pe scenă sau în viață. E treaba noastră să le rezolvăm, așa cum fiecare om își gestionează problemele.

Am avut și eu probleme, iar una dintre situațiile complicate, un moment dificil, a fost când am făcut criză de apendicită la un concert. S-a întâmplat acum câțiva ani, eram în Rusia atunci când m-au luat durerile puternice și am fost transportat la spital, am refuzat operația acolo și am ales să mă întorc în țară și să fiu operat aici, de urgență. Apoi am reluat concertele din turneu fără să știe cineva ce s-a întâmplat.

Cât costă succesul în viața personală

CANCAN.RO: Ai simțit vreodată că succesul Fly Project te-a costat ceva important în viața personală?

Tudor Ionescu: Orice artist trebuie să știe să aleagă, cred că e valabil pentru orice om, nu numai pentru artiști. Io am ales asta, Ana m-a ales pe mine, iar noi împreună am ales să ne construim viitorul așa cum știm noi mai bine și așa cum vrem noi. Dacă nu faci compromisuri cu tine, cu viața ta, compromisuri pe care să le-nțeleagă toți din jurul tău, nu te numești artist.

CANCAN.RO: Fly Project a trecut prin schimbări mari de-a lungul timpului. A existat un moment în care te-ai temut că proiectul nu va mai merge mai departe?

Tudor Ionescu: Niciodată.

Banii și relevanța într-o industrie schimbătoare

CANCAN.RO: Cum te raportezi astăzi la bani și la presiunea de a rămâne relevant într-o industrie care se schimbă constant?

Tudor Ionescu: Viața m-a învățat să nu mă raportez niciodată la bani când caut fericire. Odată ce ești fericit înseamnă că ai de toate, ai suficient cât să fii fericit. Cât despre relevanța Fly Project după 21 de ani, aici cred că-i o combinație de multă muncă, talent, echipe bine adunate, oameni care vor același lucru, mulți ani cu multe nopți nedormite, ficăți pierduți prin studiouri, eeeetc.

CANCAN.RO: Ești un artist discret când vine vorba de viața personală. De ce ai ales să o protejezi și ce sacrificii vin la pachet cu această alegere?

Tudor Ionescu: Am ales să păstrez o linie, o limită, însă nu sunt un om ascuns, am vorbit despre viața mea, despre familia mea, nu suntem ascunși. Totuși, cred că există niște limite în orice. Eu sunt artist, nu influencer de un anumit tip. Atât Ana, cât și Ilinca au viața lor, dorințele lor, nu pot să le implic în tot și nici nu îmi doresc asta. Uneori fiecare are programul lui, ne vedem seara sau la câteva zile, atunci când sunt plecat, dar ne este bine așa, ne-am obișnuit și chiar și Ilinca se obișnuiește cu asta, trebuie să învețe să se adapteze, pentru că viața are multe laturi.

CANCAN.RO: Cum te-a schimbat faptul că ai devenit tată și ce nu mai e negociabil pentru tine de când ai copil?

Tudor Ionescu: Somnul și liniștea nu sunt negociabile pentru mine. Iar de când există Ilinca, ambele au devenit “mai negociabile”. Mi-am schimbat programul de lucru, nu mai lucrez noaptea-n studio, ținem cont ca perioadele libere, vacanțele, să fie în perioada ei de vacanță de la școală, chestie pe care o face orice părinte. Pe lângă chestii firești, am și mai multă grijă de mine, pentru că am realizat că trebuie să fiu bine pentru ea sau și pentru ea, pentru că sunt responsabil pentru ea.

CANCAN.RO: Dacă ai putea vorbi cu Tudor de la începutul Fly Project, ce i-ai spune acum?

Tudor Ionescu: Nimic. Absolut nimic. Orice-am făcut vreodată și orice mi s-a întâmplat vreodată-n viață, nimic n-a fost întâmplător, iar toate m-au adus azi aici.

Dorința pentru 2026

CANCAN.RO: Ce îți dorești cu adevărat de la anul care tocmai a început, dincolo de hituri și concerte?

Tudor Ionescu: Fericire.

