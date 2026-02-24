Miron Cozma și-a certat iubita în public fără nicio jenă. Romantismul a lipsit complet din peisaj

O simplă ieșire la cumpărături s-a transformat în scandal pentru Miron Cozma. Fără să vrea, iubita lui a reușit să îl enerveze, iar în câteva secunde s-a ajuns la un limbaj extrem de urât. CANCAN.RO a fost pe urmele controversatului cuplu, iar replicile acide spuse de Miron Cozma la adresa partenerei sale sunt absolut scandaloase.

Dacă în urmă cu ceva timp va povesteam că Miron Cozma este foarte atent și amabil cu actuala lui iubită, situația a luat o întorsătură dramatică. Paparazii CANCAN.RO l-au surprins pe fostul lider al minerilor din Valea Jiului alături de partenera sa în timp ce își puneau cumpărăturile în portbagajul mașinii. Pare o activitate banală, dar de aici a pornit un adevărat război.

Ce i-a spus Miron Cozma iubitei

Miron Cozma s-a enervat atât de tare pe femeia cu care își împarte viața pe motiv că nu a aranjat bine cumpărăturile și o parte din ele ar fi căzut sub mașină. A început să ridice tonul la ea și să îi dea ordine să vină să ia lucrurile căzute de sub autovehicul. Peste câteva secunde s-a dus chiar la femeie în mașină, a început să vorbească extrem de urât și să trântească ușa Loganului. Cozma părea că avea o criză de nervi, iar partenera sa a coborât la foc automat din mașină pentru a vedea despre ce este vorba. A încercat să se scuze, dar nimic nu îl mai calma pe Miron care zici că era un taur în cușcă și a văzut culoarea roșie. CANCAN.RO a fost pe fază și a reușit să filmeze întreaga scenă de isterie.

Miron Cozma: Au căzut sub mașină! Vino să le iei că se face…Au căzut sub mașină! Dar de ce p*** mea le-ai pus… Iubita Miron Cozma: Dar ți le-am pus deasura! Miron Cozma: Le-ai pus o p***! Păi de ce nu mi le-ai dat să le pun în portbagaj? Iubita Miron Cozma: D**** să le ia!

Așa a sunat dialogul dintre cei doi îndrăgostiți chiar în luna iubirii. Din imaginile pe care le-am surprins se pare că cei doi au probleme în cuplu. S-au aruncat foarte multe replici acide, chiar dacă motivul era aparent unul banal. Miron Cozma probabil nu s-a mai abținut și a spus tot ce avea pe suflet pentru că era seară, era întuneric, parcarea era aproape goală și s-a gândit că nu o să fie auzit de nimeni. Nu au avut doar cei doi de suferit, ci și Loganul pentru că cei doi și-au vărsat nervii trântind cu forță portiera.

