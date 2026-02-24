Acasă » Știri » Cel mai bun loc din casă pentru uscarea hainelor. Cum scapi de mirosul neplăcut din haine

De: Alina Drăgan 24/02/2026 | 22:40
Deși pare un proces simplu, uscarea hainelor nu se poate face la întâmplare. De exemplu, rufele întinse în casă, iarna, pot transforma rapid o cameră într-un spațiu umed și greu de aerisit. Iar în cazul în care uscarea durează prea mult apare imediat mirosul de igrasie, care va persista mult. Care este cel mai bun loc din casă pentru uscarea hainelor?

Hainele capătă miros neplăcut, de igrasie, atunci când nu se usucă bine și rămân umede mai mult timp. În aceste condiții, microorganismele prezente în țesătură și în aer se înmulțesc și produc substanțe care miros neplăcut. Bacteriile și mucegaiul se dezvoltă ușor în spații calde, umede și fără aerisire. Adică exact ce se întâmplă când hainele sunt lăsate la uscat într-o cameră închisă sau se usucă foarte lent.

Pentru a evita mirosurile neplăcute și pentru a usca hainele corect este nevoie să acorzi atenție la anumite detalii. De exemplu, locul în care instalezi uscătorul de rufe influențează direct cât de bine funcționează.

Pentru haine uscate corect și fără probleme cu umezeala, cea mai bună variantă este o cameră dedicată spălatului sau o cameră tehnică sau un spațiu de tip „utility room”. Cei care nu au un astfel de spațiu îl pot monta în bucătărie sau baie, cu condiția ca în aceste locuri să existe ventilație bună. Aparatul elimină aer cald și umed, iar dacă acesta rămâne în încăpere, se poate acumula umezeală și pot apărea probleme precum mucegaiul.

Cei care nu au un uscător de rufe și folosesc un suport pe care întind hainele trebuie să fie și mai atenți la locul în care îl poziționează. De poziționarea acestuia depinde cât de repede se usucă rufele și câtă umezeală rămâne în aer.

Ideal este să așezi suportul într-un spațiu aerisit, cu o temperatură normală, cât mai aproape de o fereastră pe care o poți deschide din când în când. Aerul umed trebuie să iasă din cameră, altfel rămâne în interior și uscarea durează mai mult.

De asemenea, suportul este indicat să stea și lângă un calorifer, căldura ajută. Este de evitat să puneam suportul lângă pereți exteriori reci, mai ales în sezonul rece. Hainele umede pot produce condens pe perete, iar în timp poate apărea mucegaiul.

Ce presupune metoda japoneză de a usca hainele mai repede iarna. Cum trebuie așezate, de fapt

Este bine să oprești caloriferele în camerele goale? Ce se întâmplă cu consumul, de fapt

