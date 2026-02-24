Acasă » Știri » Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri uluitoare despre salonul de masaj care are legătură cu văduva lui Cotabiță: ”Un soț al unei doamne din politică mai poposea pe acolo”

Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri uluitoare despre salonul de masaj care are legătură cu văduva lui Cotabiță: ”Un soț al unei doamne din politică mai poposea pe acolo”

De: Simona Vlad 24/02/2026 | 22:45
Adriana Bahmuțeanu/foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Bombă în direct la Dan Capatos Show, unde Adriana Bahmuțeanu a aruncat în aer o poveste incendiară. Invitată la Dan Capatos, vedeta a vorbit despre bordelul asociat cu văduva lui Gabi Cotabiță. Dezvăluirile au fost cu atât mai șocante cu cât Adriana a susținut că printre clienți s-ar fi numărat soții unor femei politice cunoscute. CANCAN.ro are toate detaliile! 

Adriana Bahmuțeanu a descris cum locația funcționa sub paravanul unui salon de masaj, însă toată lumea știa adevărata destinație. Ea a povestit că noapte de noapte, intrau și ieșeau mai multe persoane din clădire. Potrivit spuselor sale, activitatea era vizibilă inclusiv de la geamurile vecinilor. Vezi emisiunea integrală aici!

„Deci intrau din oră în oră șapte-opt persoane și unii ieșeau în timp ce alții intrau imediat. Noi stăteam noaptea și ne uitam pe geam să vedem cine mai vine și cine pleacă. Scria salon de masaj la intrare, dar toată lumea știa că este bordel. Se vedea cum le machia și le coafa înainte, iar apoi au pus folie pe geam.”

Vedeta a mers mai departe și a vorbit despre petrecerile organizate la barul din apropiere, unde fetele ar fi fost aduse să anime atmosfera. Ea a spus că tinerele traversau strada îmbrăcate sumar, uneori ajutate să nu alunece prin zăpadă. Potrivit Adrianei, situația devenise o normalitate stranie pentru locatarii din zonă, deși disconfortul era real. Poliția ar fi fost sesizată frecvent, însă reacțiile ar fi lăsat de dorit.

„Fetele de la bordel erau aduse la bar ca să anime clienții și era petrecere în pijamale. Era zăpadă mare și erau luate în brațe ca să nu se ude pentru că erau îmbrăcate sumar. Noi, proprietarii, sunam la poliție și ni se spunea să nu mai deranjăm. Ni s-a transmis că nu mai au ce să facă și că riscăm amenzi.”

Adriana Bahmuțeanu, bombă la Capatos: „Veneau bărbați cunoscuți la bordel”

Momentul care a pus România pe jar a fost cel în care Adriana a insinuat prezența unor nume grele. Ea a afirmat că la locație ar fi venit inclusiv soții unor femei politice celebre, fără a oferi identități clare. Potrivit declarațiilor sale, unul dintre acești bărbați ar fi avut probleme cu alcoolul și ar fi fost văzut intrând acolo.

„Nu pot să dau nume, dar au venit soții unor femei politice foarte cunoscute în România. Erau persoane publice și le-am văzut intrând, chiar dacă nu pot spune cine sunt. Un soț al unei doamne din politică mai poposea pe acolo, mai ales după întâlniri. Între timp, ei au și divorțat, iar asta spune multe.”

Adriana a explicat că zona nu este parte din Centrul Vechi, dar suportă consecințele petrecerilor nocturne constante. Scandalul este departe de a se fi încheiat, iar dezvăluirile făcute în direct ar putea avea ecou serios în lumea mondenă!

„E firesc să se păstreze liniștea și să fim respectați, mai ales că sunt familii cu copii aici. Nu suntem asimilați Centrului Vechi, dar trăim cu haosul de acolo în fiecare noapte. După ce am apărut la televizor, au început să apară dubioși care mă filmează pe stradă. Eu spun doar ce am văzut și ce s-a întâmplat sub ochii noștri.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Cine e bărbatul misterios din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță. Noi detalii care pot schimba cursul anchetei!

Adriana Bahmuțeanu, martoră la „coșmarul” din salonul de masaj care are legătură cu văduva lui Gabriel Cotabiță: „Mai ceva ca în dosarele Epstein”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cel mai bun loc din casă pentru uscarea hainelor. Cum scapi de mirosul neplăcut din haine
Știri
Cel mai bun loc din casă pentru uscarea hainelor. Cum scapi de mirosul neplăcut din haine
Silviu Andrei, dezvăluiri despre perioada în care se iubea cu fiica lui Gabriel Cotabiță: ”Eliza îmi spusese că aflase de la el niște chestii despre Alina”
Știri
Silviu Andrei, dezvăluiri despre perioada în care se iubea cu fiica lui Gabriel Cotabiță: ”Eliza îmi spusese că…
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
Mediafax
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea București-Ilfov: „Nu am avut timp să mă uit”
Gandul.ro
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili din Zaporojie. Moscova trimite două divizii aeropurtate de elită pentru a-l cuceri
Adevarul
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili...
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de...
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete...
Parteneri
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov!...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
Click.ro
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei...
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize, ca în 1945”
Digi 24
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize,...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
go4it.ro
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea București-Ilfov: „Nu am avut timp să mă uit”
Gandul.ro
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 25 februarie 2026. Zodia care pleacă în vacanță cu partenerul
Horoscop 25 februarie 2026. Zodia care pleacă în vacanță cu partenerul
Autorul unei cărți despre viața fostului prinț Andrew rupe tăcerea după arestarea fratelui Regelui ...
Autorul unei cărți despre viața fostului prinț Andrew rupe tăcerea după arestarea fratelui Regelui Charles. „Au fost atâtea momente care ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă”
Cel mai bun loc din casă pentru uscarea hainelor. Cum scapi de mirosul neplăcut din haine
Cel mai bun loc din casă pentru uscarea hainelor. Cum scapi de mirosul neplăcut din haine
Miron Cozma și-a certat iubita în public fără nicio jenă. Romantismul a lipsit complet din peisaj
Miron Cozma și-a certat iubita în public fără nicio jenă. Romantismul a lipsit complet din peisaj
Ce a făcut Denise Rifai de ziua iubirii, în lipsa lui Dan Alexa. Dragobetele nu i-a prins împreună!
Ce a făcut Denise Rifai de ziua iubirii, în lipsa lui Dan Alexa. Dragobetele nu i-a prins împreună!
Silviu Andrei, dezvăluiri despre perioada în care se iubea cu fiica lui Gabriel Cotabiță: ”Eliza ...
Silviu Andrei, dezvăluiri despre perioada în care se iubea cu fiica lui Gabriel Cotabiță: ”Eliza îmi spusese că aflase de la el niște chestii despre Alina”
Vezi toate știrile
×