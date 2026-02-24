Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri uluitoare despre salonul de masaj care are legătură cu văduva lui Cotabiță: ”Un soț al unei doamne din politică mai poposea pe acolo”

Bombă în direct la Dan Capatos Show, unde Adriana Bahmuțeanu a aruncat în aer o poveste incendiară. Invitată la Dan Capatos, vedeta a vorbit despre bordelul asociat cu văduva lui Gabi Cotabiță. Dezvăluirile au fost cu atât mai șocante cu cât Adriana a susținut că printre clienți s-ar fi numărat soții unor femei politice cunoscute. CANCAN.ro are toate detaliile!

Adriana Bahmuțeanu a descris cum locația funcționa sub paravanul unui salon de masaj, însă toată lumea știa adevărata destinație. Ea a povestit că noapte de noapte, intrau și ieșeau mai multe persoane din clădire. Potrivit spuselor sale, activitatea era vizibilă inclusiv de la geamurile vecinilor. Vezi emisiunea integrală aici!

„Deci intrau din oră în oră șapte-opt persoane și unii ieșeau în timp ce alții intrau imediat. Noi stăteam noaptea și ne uitam pe geam să vedem cine mai vine și cine pleacă. Scria salon de masaj la intrare, dar toată lumea știa că este bordel. Se vedea cum le machia și le coafa înainte, iar apoi au pus folie pe geam.”

Vedeta a mers mai departe și a vorbit despre petrecerile organizate la barul din apropiere, unde fetele ar fi fost aduse să anime atmosfera. Ea a spus că tinerele traversau strada îmbrăcate sumar, uneori ajutate să nu alunece prin zăpadă. Potrivit Adrianei, situația devenise o normalitate stranie pentru locatarii din zonă, deși disconfortul era real. Poliția ar fi fost sesizată frecvent, însă reacțiile ar fi lăsat de dorit.

„Fetele de la bordel erau aduse la bar ca să anime clienții și era petrecere în pijamale. Era zăpadă mare și erau luate în brațe ca să nu se ude pentru că erau îmbrăcate sumar. Noi, proprietarii, sunam la poliție și ni se spunea să nu mai deranjăm. Ni s-a transmis că nu mai au ce să facă și că riscăm amenzi.”

Adriana Bahmuțeanu, bombă la Capatos: „Veneau bărbați cunoscuți la bordel”

Momentul care a pus România pe jar a fost cel în care Adriana a insinuat prezența unor nume grele. Ea a afirmat că la locație ar fi venit inclusiv soții unor femei politice celebre, fără a oferi identități clare. Potrivit declarațiilor sale, unul dintre acești bărbați ar fi avut probleme cu alcoolul și ar fi fost văzut intrând acolo.

„Nu pot să dau nume, dar au venit soții unor femei politice foarte cunoscute în România. Erau persoane publice și le-am văzut intrând, chiar dacă nu pot spune cine sunt. Un soț al unei doamne din politică mai poposea pe acolo, mai ales după întâlniri. Între timp, ei au și divorțat, iar asta spune multe.”

Adriana a explicat că zona nu este parte din Centrul Vechi, dar suportă consecințele petrecerilor nocturne constante. Scandalul este departe de a se fi încheiat, iar dezvăluirile făcute în direct ar putea avea ecou serios în lumea mondenă!

„E firesc să se păstreze liniștea și să fim respectați, mai ales că sunt familii cu copii aici. Nu suntem asimilați Centrului Vechi, dar trăim cu haosul de acolo în fiecare noapte. După ce am apărut la televizor, au început să apară dubioși care mă filmează pe stradă. Eu spun doar ce am văzut și ce s-a întâmplat sub ochii noștri.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

