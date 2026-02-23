Cine e bărbatul misterios din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță. Noi detalii care pot schimba cursul anchetei!

Apar noi informații despre dosarul în care este implicată văduva lui Gabriel Cotabiță. Alina Cotabiță a fost ridicată de mascați, în acest weekend, în urma unor descinderi, mai ceva ca în filmele polițiste. Văduva artistului, care ar fi lucrat ca manager și specialist social media pentru o companie ce deținea două saloane de masaj erotic, se află acum în arest la domiciliu și apare ca inculpat într-un dosar penal de „proxenetism în formă continuată”. Deși inițial s-a spus că o femeie de aproximativ 80 de ani ar fi fost la cârma afacerii, CANCAN.RO vine cu informații care răstoarnă complet această variantă.

Pe 21 februarie 2026, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au declanșat o descindere de amploare, luând cu asalt două saloane cunoscute de masaj erotic: VIP Zone și Mistic Masaj, într-un dosar de proxenetism în formă continuată. În spatele imaginii aparent legale, anchetatorii suspectează că locațiile ar fi fost folosite drept paravan pentru practicarea prostituției.

Potrivit Poliției Române, nouă mandate de percheziție au fost puse în aplicare în București și în județul Ilfov. Persoanele vizate au fost identificate și conduse la audieri, iar opt dintre acestea au fost reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate în fața magistraților cu propuneri de măsuri preventive. Printre numele apărute în anchetă se află și Alina Cotabiță, văduva regretatului artist Gabriel Cotabiță, despre care se spune că ar fi avut un rol în administrarea și promovarea online a salonului, inclusiv pe platforme precum TikTok. Aceasta s-a trezit cu mascații la ușă și a fost dusă la audieri.

„La data de 21 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secțiilor 17, 18, 19 și 24 Poliție, precum și al polițiștilor din cadrul Serviciului de Poliție Canină, au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de proxenetism în formă continuată. Persoanele bănuite au fost depistate și conduse la audieri. Față de opt persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în fața magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism în formă continuată.” este o parte din comunicatul de presă al Poliției.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat sume importante de bani, aproximativ 86.000 de euro, 15.000 de dolari și circa 3.000 de lire sterline, dar și dispozitive electronice și alte bunuri considerate relevante pentru anchetă.

Alina Cotabiță rămâne în arest la domiciliu pentru 30 de zile

La o zi după descinderile din 21 februarie, judecătorii au admis propunerea procurorilor și au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Silvian Lică-Vînturi și a lui Valeriu Tătăru, considerați de anchetatori personaje-cheie în activitatea investigată. Cei doi vor rămâne în arest până pe 23 martie 2026, instanța respingând solicitările acestora de a fi plasați în arest la domiciliu sau sub control judiciar.

În schimb, pentru Alexandrina Iliescu și Alina Gabriela Cotabiță, văduva regretatului artist Gabriel Cotabiță, judecătorii au decis o măsură mai blândă. Cele două au fost plasate în arest la domiciliu pentru aceeași perioadă de 30 de zile, cu obligația de a nu părăsi locuința fără acordul instanței și de a se prezenta în fața autorităților ori de câte ori sunt chemate.

În cazul Alinei Cotabiță, instanța a dispus eliberarea din reținerea de 24 de ore, dar a stabilit ca aceasta să rămână sub supraveghere, în arest la domiciliu. Judecătorii au avertizat că, în cazul încălcării obligațiilor impuse, măsura poate fi înlocuită cu arestul preventiv.

„În temeiul art. 202 alin. (1), (2) și (4) lit. d) C.proc.pen. și art. 218 C.proc.pen., dispune luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu pe o durată de 30 de zile, de la data de 22.02.2026 și până la data de 23.03.2026, inclusiv, față de inculpata COTABIȚĂ ALINA GABRIELA, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism în formă continuată, prevăzută de art. 213 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal și art. 77 lit. a) Cod penal. În temeiul art. 221 alin. (1) C.proc.pen., stabilește în sarcina inculpatei COTABIȚĂ ALINA GABRIELA obligația de a nu părăsi imobilul situat în municipiul București fără permisiunea Judecătoriei Sectorului 5 București. În temeiul art. 221 alin. (2) C.proc.pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpata COTABIȚĂ ALINA GABRIELA are următoarele obligații: a) să se prezinte în fața organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi și libertăți, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată ori de câte ori este chemată. Conform art. 221 alin. (4) C.proc.pen., atrage atenția inculpatei că, în caz de încălcare cu rea-credință a măsurilor sau a obligațiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Dispune punerea în libertate a inculpatei reținute de sub puterea ordonanței de reținere din data de 21.02.2026. Conform art. 221 alin. (8) C.proc.pen., desemnează ca organ pentru supravegherea executării măsurii arestului la domiciliu organul de poliție în circumscripția căruia locuiește inculpata. Conform art. 221 alin. (8) C.proc.pen., dispune comunicarea copiei de pe prezenta încheiere inculpatei, Secției 13 Poliție, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor și Poliției de Frontieră. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariul apărătorului din oficiu rămâne în sarcina statului și se avansează din fondurile Ministerului Justiției. Ia act că inculpații LICĂ-VÎNTURI SILVIAN și Iliescu Alexandrina au fost asistați de apărător ales. Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare pentru inculpați și procuror.”, spotrivit soluției pronunțate în ședință.

Cine ar fi, de fapt, la cârma afacerii

Surse CANCAN.RO susțin că, deși în presă s-a vehiculat că firma ar fi condusă de o femeie de aproximativ 80 de ani, aceasta ar fi doar un paravan. În realitate, afacerea ar fi fost coordonată de Silvian Lică-Vînturi. Așa cum apare și în acte, acesta deține mai multe societăți comerciale, printre care și cele care administrează cele două saloane.

Mai mult, numele său nu apare pentru prima dată într-un dosar penal: încă din 1999, acesta a fost trimis în judecată într-o cauză de amploare alături de controversatul Robert Perlitz, implicat într-o schemă piramidală prin care sute de persoane ar fi fost înșelate prin promisiuni de câștiguri uriașe din acțiuni la companii importante, dosar în care Lică-Vînturi a fost acuzat, alături de alți complici, de infracțiuni precum înșelăciune, abuz în serviciu, delapidare și fals.

Alina Cotabiță, „relație strânsă” cu șeful?

Surse CANCAN.RO susțin că Alina Cotabiță ar fi avut o relație mai mult decât colegială cu șeful ei, încă de pe vremea în care soțul ei, regretatul artist Gabriel Cotabiță, era în viață.

VEZI și: Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! A primit arest la domiciliu + Cum arată după eliberare

VEZI și: Adriana Bahmuțeanu, martoră la „coșmarul” din salonul de masaj care are legătură cu văduva lui Gabriel Cotabiță: „Mai ceva ca în dosarele Epstein”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.