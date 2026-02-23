SUA au cheltuit 30 de miliarde de dolari pentru a înlocui manualele cu laptopuri și tablete. Rezultatul este îngrijorător

După mai bine de două decenii și peste 30 de miliarde de dolari investiți în laptopuri și tablete pentru elevi, SUA se confruntă cu o concluzie incomodă: în loc să stimuleze performanța școlară, expansiunea tehnologiei în clase ar putea fi asociată cu un declin al capacităților cognitive în rândul Generației Z.

De la entuziasmul digital la declinul performanței școlare

Conform Fortune, în 2002, statul american Maine a devenit primul care a implementat un program la nivel de stat pentru a oferi elevilor laptopuri. Guvernatorul de atunci, Angus King, a văzut inițiativa ca pe o modalitate de a pune internetul la îndemâna copiilor și de a le deschide accesul la informație. În acel an, 17.000 de laptopuri Apple au fost distribuite elevilor de clasa a șaptea din 243 de școli gimnaziale. Până în 2016, numărul ajunsese la 66.000 de laptopuri și tablete.

Modelul a fost replicat în toată țara. În 2024, Statele Unite au cheltuit peste 30 de miliarde de dolari pentru a dota școlile cu laptopuri și tablete. Însă, după mai bine de două decenii, rezultatele nu sunt cele scontate. Potrivit unor psihologi și experți în educație, accesul nelimitat la tehnologie nu a îmbunătățit învățarea – dimpotrivă.

Neurocercetătorul Jared Cooney Horvath a declarat în fața Comisiei pentru Comerț, Știință și Transport din Senatul SUA că Generația Z este prima din istoria modernă care obține scoruri mai slabe la testele standardizate decât generația anterioară. Deși testele de alfabetizare și matematică nu măsoară direct inteligența, ele reflectă capacitatea cognitivă, care, susține el, este în scădere de peste un deceniu.

Datele Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (PISA) arată nu doar scăderea scorurilor, ci și o corelație clară între timpul petrecut pe computer în școală și performanțele mai slabe. Mai mult timp în fața ecranelor a fost asociat cu rezultate mai slabe la teste. Horvath susține că accesul necontrolat la tehnologie a dus la atrofierea, nu la consolidarea capacităților de învățare. Iar lansarea iPhone-ului în 2007 a amplificat tendința.

Tehnologia în clasă: ajutor sau obstacol?

Utilizarea tehnologiei în școli a crescut considerabil. Un sondaj realizat în 2021 arăta că peste jumătate dintre profesori folosesc tehnologie educațională între una și patru ore pe zi, iar un sfert ajung la cinci ore zilnic. Însă elevii nu folosesc întotdeauna dispozitivele în scop educațional. Un studiu din 2014, realizat pe 3.000 de studenți, a arătat că aceștia erau implicați în activități nelegate de curs aproape două treimi din timp.

Întreruperile frecvente afectează capacitatea de concentrare și formarea memoriei. Comutarea constantă între sarcini este asociată cu o rată mai mare de erori și o învățare superficială. „Învățarea este dificilă și presupune efort. Fricțiunea este cea care face ca procesul să fie profund și durabil”, afirmă Horvath.

Psihologul Jean Twenge, profesor la San Diego State University, subliniază că multe aplicații – în special rețelele sociale și jocurile – sunt concepute pentru a crea dependență. Modelul lor de afaceri se bazează pe menținerea utilizatorilor cât mai mult timp în aplicații.

Ce soluții există?

Horvath propune stabilirea unor standarde clare privind eficiența instrumentelor digitale folosite în școli și limitarea colectării datelor despre minori. Unele state americane au început deja să restricționeze utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor. Peste 75% dintre școli au politici care interzic folosirea telefonului în scopuri non-academice, deși aplicarea regulilor variază.

În opinia cercetătorului, declinul gândirii critice nu este vina elevilor, ci rezultatul unor politici educaționale greșite. „Nu este vina voastră că ați fost puși în fața unui computer pe tot parcursul școlii”, spune el. „Înseamnă că noi am greșit.”

