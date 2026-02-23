Acasă » Știri » SUA au cheltuit 30 de miliarde de dolari pentru a înlocui manualele cu laptopuri și tablete. Rezultatul este îngrijorător

SUA au cheltuit 30 de miliarde de dolari pentru a înlocui manualele cu laptopuri și tablete. Rezultatul este îngrijorător

De: Diana Cernea 23/02/2026 | 15:45
SUA au cheltuit 30 de miliarde de dolari pentru a înlocui manualele cu laptopuri și tablete. Rezultatul este îngrijorător
Sursa foto: Shutterstock

După mai bine de două decenii și peste 30 de miliarde de dolari investiți în laptopuri și tablete pentru elevi, SUA se confruntă cu o concluzie incomodă: în loc să stimuleze performanța școlară, expansiunea tehnologiei în clase ar putea fi asociată cu un declin al capacităților cognitive în rândul Generației Z.

De la entuziasmul digital la declinul performanței școlare

Conform Fortune, în 2002, statul american Maine a devenit primul care a implementat un program la nivel de stat pentru a oferi elevilor laptopuri. Guvernatorul de atunci, Angus King, a văzut inițiativa ca pe o modalitate de a pune internetul la îndemâna copiilor și de a le deschide accesul la informație. În acel an, 17.000 de laptopuri Apple au fost distribuite elevilor de clasa a șaptea din 243 de școli gimnaziale. Până în 2016, numărul ajunsese la 66.000 de laptopuri și tablete.

Modelul a fost replicat în toată țara. În 2024, Statele Unite au cheltuit peste 30 de miliarde de dolari pentru a dota școlile cu laptopuri și tablete. Însă, după mai bine de două decenii, rezultatele nu sunt cele scontate. Potrivit unor psihologi și experți în educație, accesul nelimitat la tehnologie nu a îmbunătățit învățarea – dimpotrivă.

Neurocercetătorul Jared Cooney Horvath a declarat în fața Comisiei pentru Comerț, Știință și Transport din Senatul SUA că Generația Z este prima din istoria modernă care obține scoruri mai slabe la testele standardizate decât generația anterioară. Deși testele de alfabetizare și matematică nu măsoară direct inteligența, ele reflectă capacitatea cognitivă, care, susține el, este în scădere de peste un deceniu.

Datele Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (PISA) arată nu doar scăderea scorurilor, ci și o corelație clară între timpul petrecut pe computer în școală și performanțele mai slabe. Mai mult timp în fața ecranelor a fost asociat cu rezultate mai slabe la teste. Horvath susține că accesul necontrolat la tehnologie a dus la atrofierea, nu la consolidarea capacităților de învățare. Iar lansarea iPhone-ului în 2007 a amplificat tendința.

Tehnologia în clasă: ajutor sau obstacol?

Utilizarea tehnologiei în școli a crescut considerabil. Un sondaj realizat în 2021 arăta că peste jumătate dintre profesori folosesc tehnologie educațională între una și patru ore pe zi, iar un sfert ajung la cinci ore zilnic. Însă elevii nu folosesc întotdeauna dispozitivele în scop educațional. Un studiu din 2014, realizat pe 3.000 de studenți, a arătat că aceștia erau implicați în activități nelegate de curs aproape două treimi din timp.

Întreruperile frecvente afectează capacitatea de concentrare și formarea memoriei. Comutarea constantă între sarcini este asociată cu o rată mai mare de erori și o învățare superficială. „Învățarea este dificilă și presupune efort. Fricțiunea este cea care face ca procesul să fie profund și durabil”, afirmă Horvath.

Psihologul Jean Twenge, profesor la San Diego State University, subliniază că multe aplicații – în special rețelele sociale și jocurile – sunt concepute pentru a crea dependență. Modelul lor de afaceri se bazează pe menținerea utilizatorilor cât mai mult timp în aplicații.

Ce soluții există?

Horvath propune stabilirea unor standarde clare privind eficiența instrumentelor digitale folosite în școli și limitarea colectării datelor despre minori. Unele state americane au început deja să restricționeze utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor. Peste 75% dintre școli au politici care interzic folosirea telefonului în scopuri non-academice, deși aplicarea regulilor variază.

În opinia cercetătorului, declinul gândirii critice nu este vina elevilor, ci rezultatul unor politici educaționale greșite. „Nu este vina voastră că ați fost puși în fața unui computer pe tot parcursul școlii”, spune el. „Înseamnă că noi am greșit.”

CITEȘTE ȘI:

Iubirea în era Gen Z. Ghosting, situationships și un set complet nou de reguli în lumea datingului

De la FunHaus la Glitchy Glam: Pinterest dezvăluie marile obsesii ale anului 2026!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cauza reală a morții influnceriței Bianca Dias. A murit la doar 27 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică
Știri
Cauza reală a morții influnceriței Bianca Dias. A murit la doar 27 de ani, după ce a suferit…
Cele 3 zodii care scapă de ghinion la sfârșitul lui februarie 2026. Universul le deschide noi uși!
Știri
Cele 3 zodii care scapă de ghinion la sfârșitul lui februarie 2026. Universul le deschide noi uși!
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
Mediafax
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul
Gandul.ro
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Adevarul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie...
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale...
Parteneri
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți,...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Digi 24
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
go4it.ro
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul
Gandul.ro
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cauza reală a morții influnceriței Bianca Dias. A murit la doar 27 de ani, după ce a suferit o intervenție ...
Cauza reală a morții influnceriței Bianca Dias. A murit la doar 27 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică
Cele 3 zodii care scapă de ghinion la sfârșitul lui februarie 2026. Universul le deschide noi uși!
Cele 3 zodii care scapă de ghinion la sfârșitul lui februarie 2026. Universul le deschide noi uși!
Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, înainte de a-și afla sentința! Ambulanța a fost ...
Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, înainte de a-și afla sentința! Ambulanța a fost chemată de urgență
Test de perspicacitate | Identificați 3 diferențe între acești doi bărbați care joacă șah
Test de perspicacitate | Identificați 3 diferențe între acești doi bărbați care joacă șah
BANCUL ZILEI | Dilemă la divorț: „Aveți 3 copii. Cum îi împărțiți?”
BANCUL ZILEI | Dilemă la divorț: „Aveți 3 copii. Cum îi împărțiți?”
Cine e bărbatul misterios din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel ...
Cine e bărbatul misterios din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță. Noi detalii care pot schimba cursul anchetei!
Vezi toate știrile
×