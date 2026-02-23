Cauza reală a morții influnceriței Bianca Dias. A murit la doar 27 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică

Sfârșit tragic pentru Bianca Dias, o cunoscută influenceriță din Brazilia! Tânăra s-a stins din viață la vârsta de doar 27 de ani. Decesul acesteia a venit la doar 18 zile după ce fusese supusă unei intervenții chirurgicale estetice. Moartea influenceriței a șocat pe toată lumea. Care a fost cauza decesului?

Bianca Dias era o influenceriță cunoscută din Brazilia. Brazilianca și-a câștigat popularitatea în mediul online, unde era foarte activă și le arăta fanilor stilul său de viață. Aceasta era model și era urmărită de o mulțime de persoane. Acum fanii săi sunt în doliu.

Cauza reală a morții influnceriței Bianca Dias

Decesul Biancăi Dias a venit la 18 zile după ce aceasta fusese supusă unei intervenții chirurgicale estetice. După operație, influencerița se retrăsese în casa ei de vacanță din Guaruja, unde urma să se recupereze.

Însă, joi, 19 februarie, Bianca Dias și-a dat ultima suflare. Din primele informații, influencerița a suferit o embolie pulmonară – un risc asociat intervențiilor estetice majore. Aceasta a acuzat dificultăți de respirație, a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai putu face nimic pentru ea.

„A avut un cheag pulmonar, a suferit două convulsii, iar când a ajuns la spital, nu mai era în viață. Vreau să vă mulțumesc pentru nenumăratele mesaje, vă mulțumesc tuturor celor care v-ați făcut timp să vă îngrijorați și să trimiteți mesaje. Dacă puteți să vă rugați pentru familie, indiferent de religie, vă voi fi extrem de recunoscătoare!”, a declarat Giovanna Borges, una dintre prietenele influenceriței.

Vestea morții Biancăi Dias s-a răspândit rapid în mediul online, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă. Prietenii și colegii ei îi aduc un ultim omagiu. Colega și prietena sa, Patrícia Ganden, a postat și ea pe rețelele sociale un mesaj emoționant.

„Știu doar că am trăit momente frumoase, conversații incredibile. Dumnezeu să-i mângâie pe cei dragi. Îmi voi aminti de tine cu multă afecțiune și mândrie”, a scris Patrícia Ganden, în mediul online.

