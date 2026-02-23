Acasă » Știri » Incident grav în Capitală! Un bărbat și-a înjunghiat soția: ce s-a întâmplat imediat după

De: Alina Drăgan 23/02/2026 | 17:46
Incident șocant în Capitală! Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost reținut pentru tentativă de omor. Pe fondul unui conflict și al consumului de alcool, acesta și-a înjunghiat soția. Cum s-a întâmplat totul și în ce stare este femeia? Soția bărbatului a ajuns de urgență la spital.

Un bărbat de 45 de ani acuzat că şi-a înjunghiat soţia în coapsa dreaptă şi în piept, provocându-i un pneumotorax care a necesitat intervenţie de urgenţă, a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu propunere de arestare preventivă, pentru violenţă în familie, în modalitatea tentativei de omor.

Motivul pentru care bărbatul a recurs la un asemenea gest

Din primele informații, agresiunea s-a produs într-o locuință din sectorul 3 al Capitalei, pe fondul unui scandal şi al consumului de alcool. Mai exact, în seara de 22 februarie 2026, aflându-se în locuinţa comună din Bucureşti, sector 3, pe fondul unui conflict verbal şi al consumului de alcool, inculpatul şi-a agresat fizic soţia, înjunghiind-o cu un cuţit la nivelul toracelui şi al coapsei drepte.

În urma celor întâmplate, femeia de 53 de ani a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon”, unde i s-au acordat îngrijirile medicale necesare. Leziunea toracică a determinat producerea unui pneumotorax, necesitând intervenție medicală de specialitate.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în data de 23 februarie 2026, procurori din cadrul unităţii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un bărbat în vârstă de 45 de ani, cercetat pentru violenţă în familie în modalitatea tentativei de omor.

Inculpatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar în 23 februarie a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Omoruri.

