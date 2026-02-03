Bărbat de 69 de ani din București, găsit mort în apartament. Ar fi fost înjunghiat de 200 de ori. Poliția l-a prins pe făptaș

Un caz de violență extremă a zguduit recent Capitala, după ce un bărbat în vârstă de 69 de ani a fost găsit mort în apartamentul său. Ancheta preliminară arată că acesta a fost înjunghiat de peste 200 de ori, iar principalul suspect este fiul victimei, în vârstă de 38 de ani.

Incidentul a avut loc într-un apartament din București, unde bărbatul locuia singur, iar descoperirea trupului neînsuflețit a fost făcută după ce concubina acestuia a sesizat că nu mai poate lua legătura cu el. Iată cum s-a întâmplat totul!

Bărbat de 69 de ani din București, găsit mort în apartament

Potrivit anchetatorilor, femeia a sunat la poliție după ce a observat că telefonul victimei suna din apartament, însă nimeni nu răspundea. La fața locului, polițiștii au fost nevoiți să forțeze ușa apartamentului, deoarece aceasta era încuiată. Odată intrați, au descoperit scena crimei și trupul bărbatului fără viață, prezentând multiple leziuni provocate prin înjunghiere. Numărul extrem de mare de răni indică o agresiune extrem de violentă, depășind limitele obișnuite ale unui conflict familial.

Imediat după descoperire, poliția a identificat și reținut principalul suspect: fiul victimei, care locuia separat, dar avea legături cu tatăl său. După audieri și verificări preliminare, judecătorii au dispus arestarea preventivă a tânărului pentru o perioadă de 30 de zile, sub acuzația de omor calificat. Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului, motivele care au stat la baza crimei și dacă între cei doi existau tensiuni sau conflicte mai vechi.

Anchetatorii analizează toate detaliile legate de relația dintre tată și fiu, inclusiv antecedentele conflictuale, istoricul familial și eventuale probleme psihologice ale suspectului. De asemenea, se investighează modul în care acesta a pătruns în apartament și circumstanțele care au precedat crima. Expertiza medico-legală va fi importantă pentru a clarifica dinamica incidentului și pentru a stabili cu exactitate succesiunea atacurilor care au dus la decesul bărbatului.

Decizie controversată! Minorul acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde își va continua studiile online

Călăul lui Mario Berinde a rupt tăcerea! Ce s-a întâmplat între cei doi adolescenți, înainte de crimă: ”Mă teroriza, mă înjura!”