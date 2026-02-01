Acasă » Știri » Decizie controversată! Minorul acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde își va continua studiile online

Decizie controversată! Minorul acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde își va continua studiile online

De: Anca Chihaie 01/02/2026 | 19:59
Decizie controversată! Minorul acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde își va continua studiile online
Băiatul de 13 ani care l-ar fi ucis pe Mario face cursurile online

Criminalul de 13 ani implicat în moartea lui Mario Berinde va reveni la școală în format online. Iată ce declarații a făcut mama adolescentului!

La mai bine de zece zile de la tragedia care a zguduit comunitatea din Cenei, cazul morții lui Mario Berinde continuă să stârnească controverse. Adolescentul de 15 ani și-a pierdut viața în circumstanțe violente, fiind ucis de doi colegi de școală. În urma acestui incident, autoritățile au decis recent ca unul dintre cei doi minori implicați, în vârstă de 13 ani, să își continue studiile în regim online, o măsură care a atras atenția opiniei publice și a generat dezbateri intense cu privire la siguranța și modul în care sunt gestionate cazurile grave ce implică minori.

Băiatul de 13 ani care l-ar fi ucis pe Mario face cursurile online

Tragedia s-a petrecut după ce victima a fost ademenită la domiciliul unui prieten, unde a fost atacată mortal. Evenimentul a șocat comunitatea locală și a declanșat o anchetă complexă, în cadrul căreia autoritățile au strâns probe și au investigat toate detaliile ce ar putea clarifica motivele și circumstanțele crimei. Conform informațiilor disponibile, ancheta a scos la iveală posibile încercări de a ascunde elemente ale incidentului, ceea ce a adăugat un nivel suplimentar de complexitate investigației.

Decizia ca minorul să revină la școală în format online face parte dintr-un plan de supraveghere și reintegrare coordonat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș. Aceasta implică monitorizarea atentă a participării sale la cursuri, pentru a se asigura că minorul nu este expus unor situații care ar putea agrava comportamentele antisociale. Spre deosebire de un program școlar obișnuit, adolescentul nu va avea un orar strict și va fi nevoit să se conecteze la lecții atunci când este posibil, adaptând astfel procesul educațional la circumstanțele speciale în care se află.

„Nu am observat absolut nimic, copilul era normal, se comporta normal, era totul ok. Nu știam (că se droghează) și nici nu mi-a spus nimeni despre așa ceva. Nu m-au informat nici de la școală, nu știam dacă se droga sau nu se droga”, a spus mama copilului suspectat de crimă pentru antena3.ro.

CITEȘTE ȘI – Celebrul Mustață de la Steaua și-a măritat fata! CANCAN.RO are imaginile și detaliile picante! Loredana, Brenciu, un tort de 3 metri și…

NU RATA – Ginerele lui Gheorghe Mustață, ”Bebică”, este internat în stare gravă! Emoții pentru liderul galeriei FCSB! Soțul fiicei sale are 80 % din plămâni afectați!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 2 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 2 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion…
Marius Tucă Show începe luni, 2 februarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Știri
Marius Tucă Show începe luni, 2 februarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin…
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la...
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos Alcaraz: „Parcă a fost doi contra unu”
Gandul.ro
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A...
Resemnată, soția lui Robert Lewandowski a spus adevărul despre situația fotbalistului la Barcelona. „Sper ca fanii să-i mai pronunțe numele după asta!”
Adevarul
Resemnată, soția lui Robert Lewandowski a spus adevărul despre situația fotbalistului la Barcelona....
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang
Digi24
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump...
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată...
Parteneri
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
Click.ro
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
Digi 24
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei...
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
Digi24
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de...
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Ofertă peste cea a Lidl? Ce gadgeturi ieftine găsești la Action: Produse sub 80 de lei
go4it.ro
Ofertă peste cea a Lidl? Ce gadgeturi ieftine găsești la Action: Produse sub 80 de...
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos Alcaraz: „Parcă a fost doi contra unu”
Gandul.ro
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 2 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 2 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe luni, 2 februarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 2 februarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Câți metri pătrați trebuie să aibă un apartament. Suprafața minimă prevăzută de lege
Câți metri pătrați trebuie să aibă un apartament. Suprafața minimă prevăzută de lege
Dublă eliminare la Survivor, duminică, 1 februarie. Știm cine sunt cei doi concurenți trimiși acasă ...
Dublă eliminare la Survivor, duminică, 1 februarie. Știm cine sunt cei doi concurenți trimiși acasă de Antena 1
Artista vrea să o detroneze pe Bianca Drăgușanu! Pensia poate să aștepte! Nu se lasă nici la 80 ...
Artista vrea să o detroneze pe Bianca Drăgușanu! Pensia poate să aștepte! Nu se lasă nici la 80 de ani
Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă de 800 de lei. Mulți nu își dau seama
Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă de 800 de lei. Mulți nu își dau seama
Vezi toate știrile
×