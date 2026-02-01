Decizie controversată! Minorul acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde își va continua studiile online

Criminalul de 13 ani implicat în moartea lui Mario Berinde va reveni la școală în format online. Iată ce declarații a făcut mama adolescentului!

La mai bine de zece zile de la tragedia care a zguduit comunitatea din Cenei, cazul morții lui Mario Berinde continuă să stârnească controverse. Adolescentul de 15 ani și-a pierdut viața în circumstanțe violente, fiind ucis de doi colegi de școală. În urma acestui incident, autoritățile au decis recent ca unul dintre cei doi minori implicați, în vârstă de 13 ani, să își continue studiile în regim online, o măsură care a atras atenția opiniei publice și a generat dezbateri intense cu privire la siguranța și modul în care sunt gestionate cazurile grave ce implică minori.

Băiatul de 13 ani care l-ar fi ucis pe Mario face cursurile online

Tragedia s-a petrecut după ce victima a fost ademenită la domiciliul unui prieten, unde a fost atacată mortal. Evenimentul a șocat comunitatea locală și a declanșat o anchetă complexă, în cadrul căreia autoritățile au strâns probe și au investigat toate detaliile ce ar putea clarifica motivele și circumstanțele crimei. Conform informațiilor disponibile, ancheta a scos la iveală posibile încercări de a ascunde elemente ale incidentului, ceea ce a adăugat un nivel suplimentar de complexitate investigației.

Decizia ca minorul să revină la școală în format online face parte dintr-un plan de supraveghere și reintegrare coordonat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș. Aceasta implică monitorizarea atentă a participării sale la cursuri, pentru a se asigura că minorul nu este expus unor situații care ar putea agrava comportamentele antisociale. Spre deosebire de un program școlar obișnuit, adolescentul nu va avea un orar strict și va fi nevoit să se conecteze la lecții atunci când este posibil, adaptând astfel procesul educațional la circumstanțele speciale în care se află.

„Nu am observat absolut nimic, copilul era normal, se comporta normal, era totul ok. Nu știam (că se droghează) și nici nu mi-a spus nimeni despre așa ceva. Nu m-au informat nici de la școală, nu știam dacă se droga sau nu se droga”, a spus mama copilului suspectat de crimă pentru antena3.ro.

