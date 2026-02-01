Acasă » Exclusiv » Artista vrea să o detroneze pe Bianca Drăgușanu! Pensia poate să aștepte! Nu se lasă nici la 80 de ani

De: Loriana Dasoveanu 01/02/2026 | 18:34
Artista vrea să o detroneze pe Bianca Drăgușanu! Pensia poate să aștepte! Nu se lasă nici la 80 de ani
Saveta Bogdan este una dintre cele mai longevive și îndrăgite artiste de muzică populară din România. Ajunsă la o vârstă rotundă, cântăreața demonstrează că energia și dragostea pentru scenă nu țin cont de ani. Dacă multe persoane din generația ei se bucură deja liniștite de pensie, Saveta Bogdan se pregătește în continuare pentru spectacole și turnee. Pe lângă stilul de viață activ, artista a apelat în trecut și la intervenții estetice, însă nu vrea să se oprească acolo. Vrea din nou să treacă pragul cabinetului medicului estetician. Cu peste 60 de ani de carieră, are însă și un regret personal. CANCAN.RO a stat de vorbă cu artista care ne-a dezvăluit totul într-un interviu exclusiv. 

Saveta Bogdan pare că sfidează trecerea timpului. Mereu activă, cu agenda plină și cu chef de scenă, artista pare să fie ca un vin bun care devine tot mai valoros odată cu anii. Publicul o iubește, iar ea continuă să cânte cu aceeași pasiune fără să ia în calcul retragerea. În plus, se îngrijește mult și de aspectul fizic și recunoaște că vrea să apeleze în continuare la intervenții.

Recent, Saveta Bogdan a împlinit 80 de ani, ocazie cu care a fost sărbătorită cu fast. Înconjurată de prieteni și colaboratori, artista de muzică populară se declară împlinită.

„De ziua mea de naștere am fost foarte frumos sărbătorită, dar nu îmi mai spun vârsta. Am făcut o cifră rotundă, iar colegii și prietenii mi-au făcut o surpriză frumoasă”, ne spune ea.  

Deși se declară mulțumită de parcursul profesional, artista recunoaște că are un regret pe plan personal. În timp ce ea a ajuns la o vârstă respectabilă, fiica ei, Cătălina, va împlini 50 de ani, iar Saveta Bogdan și-ar fi dorit până acum să se bucure de rolul de bunică. Mai mult, cântăreața susține că le-a sugerat fiicei sale și ginerelui său să ia în calcul adopția, dar procedurile în America sunt destul de complicate.

„Cătălina face 50 de ani. Nu au copii și nici nu fac. Le-am spus să înfieze un copil, dar nu vrea ginerele meu. Are temeri că nu știe cum o să fie, este și foarte dificilă procedura acolo. Cu mamă surogat nu vor.  Nu are nici cine să-i ajute. Eu nu mă pot muta că am evenimente și un copil implică mult sacrificiu. Eu știu cât de greu am crescut-o pe ea”, a spus ea.

Interpreta de muzică populară își amintește că nici pentru ea lucrurile nu au fost simple atunci când a devenit mamă, însă a reușit să îmbine viața de familie cu cea profesională.

„Eu înțeleg că este dificil să crești un copil, și pentru mine a fost. Era complicat să și muncesc, să cresc și copil. Mă ajuta și soacra mea, dar comenta când plecam de lângă copil. Eu îi spuneam că nu mai sunt timpurile așa ca înainte. Acum, să vedem ce o să facă și copiii mei”, a mai spus Saveta Bogdan pentru CANCAN.RO.

Cântăreața nu exclude să apeleze la intervenții estetice, din nou: „Noi, artistele trebuie să ne menținem tinere”

Saveta Bogdan spune că abia așteaptă să meargă să își vadă fata și ginerele în America. Cea mai recent[ vizită a ei acolo nu a fost pre fericită, Cătălina îmbolnăvindu-se rău, iar cântăreața având grijă de ea.

 „Mă pregătesc și de America, dar mai la vară încolo când se mai încălzește că acum e foarte frig. Cătălina mi-a spus că dacă vreau să mergem împreună în vară în vacanță în Grecia. Am stat vara trecută acolo patru luni jumătate că a fost foarte bolnavă Cătălina. A tușit atât de tare că și-a fisurat două coaste, foarte bolnavă a fost. Am îngrijit-o, s-a vindecat”, a spus Saveta Bogdan. 

Cu toate că a împlinit o vârstă la care alte femei sunt deja la pensie, Saveta Bogdan nici nu vrea să audă de așa ceva. Se menține în continuare activă și merge la evenimente. În plus, este conștientă că imaginea publică este foarte importantă, așa că are în plan ca pe viitor să-și mai facă intervenții estetice.

„N-am mai făcut intervenții estetice. Am avut pus acid hialuronic la ochi și puțin în buze acum vreo șase ani. M-aș duce să-mi fac intervenții, că muncesc mult, am o vârstă și se vede. Noi, artistele, trebuie să ne menținem tinere și în formă. Mă pregătesc să plec la niște spectacole prin Spania și la Roma o să am un spectacol și trebuie să arăt bine”, a spus ea pentru CANCAN.RO.

