Sexy-folclorista înșelată chiar înainte de nuntă cu cea mai bună prietenă a primit vestea cutremurătoare! ”A murit fostul meu iubit!”

Cântăreața de muzică populară, Daniela Ploia, pare că s-a împrietenit cu ghinionul, și nu, nu exagerăm noi când spunem asta, ci pur și simplu toate problemele s-au năpustit asupra ei. După ce tatăl ei a decedat în urmă cu doar șase luni, mama sa a căzut la pat, iar acum artista a primit o altă veste care a șocat-o. Fostul ei logodnic a murit! Vestea a venit ca un trăznet pentru focoasa cântăreață din Banat care lăsase în urmă trecutul dureros și își construise o relație frumoasă, de prietenie ce-i drept, cu bărbatul. CANCAN.RO are dezvăluirile exclusive ale artistei.

Începutul anului nu a fost deloc bun pentru Daniela Ploia. În urmă cu cinci luni, tatăl artistei s-a stins din viață, iar la acea vreme, cântăreața ne mărturisea că trece prin cele mai grele momente din viața ei. Și-a iubit enorm părintele și a făcut totul pentru a-l salva, dar în zadar. Nici bine nu s-a așezat vestea morții tatălui, că Daniela Ploia a mai fost lovită de o veste la care nu se aștepta: fostul iubit, cel care a înșelat-o cu prietena ei și a părăsit-o pe cântăreață înainte de nuntă, a murit.

Celebra cântăreață, distrusă de durere! A pierdut cei mai importanți doi bărbați din viața ei!

„Nu sunt bine psihic pentru că, între timp s-a mai întâmplat o tragedie care m-a șocat total! A murit fostul meu iubit, cel cu care trebuia să mă căsătoresc. Îmi pare tare rău că era tânăr. El făcuse scleroză, apoi au urmat niște complicații și a ajuns în scaunul cu rotile. Îmi pare rău de el și de tinerețea lui. Era cel cu care trebuia să fac nunta, și care a plecat cu prietena mea și a făcut un copil cu ea” , ne spune îndurerată Daniela Ploia.

Daniela Ploia a avut puterea de a-și ierta fostul logodnic infidel. Așa cum știm, bărbatul a părăsit-o pe cântăreață cu doar trei săptămâni înainte de nuntă. O înșelase cu buna ei prietenă, așa că nu a mai avut tupeul de a se prezenta în fața Ofițerului de Stare Civilă. Cântăreața din Banat a suferit enorm atunci, încă după ce a aflat că bărbatul suferă de o boală gravă, a decis să-l ierte.

„Am vorbit cu el până când a decedat tata, apoi m-am izolat. Noi înainte vorbeam. Ne împăcaserăm la trei ani după ce m-a părăsit, am devenit prieteni. Am ales să-l iert atunci pentru că l-am iubit și orice om greșește până la urmă Mental era bine, adică creierul nu a fost afectat. Pentru mine a fost un șoc ce s-a întâmplat în ultimul timp cu mine. Întâi tata, apoi vestea asta cu fostul iubit care m-a șocat total. Eu am vorbit cu mama lui pentru că mai țineam legătura cu ea și așa am aflat. Ea m-a iubit și, chiar și atunci când el m-a părăsit pentru prietena mea, am simțit-o că m-a regretat, pe mine cred și simt că mă voia de noră”, a spus artista pentru CANCAN.RO.

Daniela Ploia luptă cu depresia de jumătate de an: „Mă duc la cimitir și…”

Distrusă de durerea pierderii tatălui, accidentul fratelui său și pierderea fostului iubit, Daniela Ploia simte că nu mai poate face față situației. Toate au copleșit-o, iar depresia a pus stăpânire pe mintea sa. Așa cum ne spunea și în urmă cu trei luni, cântăreața urmează un tratament care speră că o va ajuta într-un final.

„Eu continui și tratamentul pentru depresie și sper să trec peste. M-a marcat foarte tare și treaba asta cu fostul meu iubit, m-a marcat atunci când a picat în scaun cu rotile. De patru ani era imobilizat. Traversez o perioadă extrem de dificilă, dar sper să treacă. Mă duc la cimitir, la tata la mormânt, plec de la Timișoara în Oltenia sute de kilometri doar să mă liniștesc. Stau acolo pe bancă în cimitir și parcă mă liniștește” , spune artista din Banat.

Artista nu și-a ascuns o clipă suferința, însă această deschidere față de publicul ei, a costat-o enorm, spune ea. Daniela a primit numeroase critici după ce și-a strigat durerea în văzul lumii. Astfel, a decis să se închidă în ea și să sufere în tăcere. Nici așa nu a fost bine, spune ea.

„Să știi că mulți prieteni s-au supărat pe mine că nu am mai vorbit cu ei, dar m-am închis așa în mine. Mama e bolnava și ea, stă la mine și trebuie să am grijă de ea. Plus că trebuie să fiu cenzurată, nu mă pot manifesta pentru că îi fac și ei rău. Mă gândesc că timpul le rezolvă pe toate, chiar dacă pierderile sunt ireversibile. Iar de cântat, probabil că la anul îmi voi relua cântările. Nu am avut puterea să continui cu evenimentele pentru că am avut depresie. Am avut trei evenimente pe care le-am anulat, nu simt că am putere” , a spus Daniela Ploia pentru CANCAN.RO.

