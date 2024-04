Calvar pentru celebra cântăreață! Tatăl i-a murit de curând, publicul a ”linșat-o” și... Suferă de ”boala secolului”!

O cunoscută artistă de la noi trece prin momente cumplite după ce tatăl ei s-a stins din viață, iar mama este grav bolnavă. Artista era foarte atașată de părintele său, motiv pentru care a făcut și școala de asistente medicale, tocmai pentru a-i putea îngriji. Din păcate, tatăl vedetei s-a stins, iar ea este devastată. Și-a anulat toate concertele, a cerut ajutorul specialistului și speră să poată depăși perioada dificilă. Urmează un tratament, însă depresia este atât de puternică încât a determinat-o să se izoleze. Acum, cântăreața și-a deschis sufletul într-un interviu exclusiv CANCAN.RO și vorbește despre boala cu care se confruntă la rândul ei.

Daniela Ploia este una dintre artistele care s-au afișat mereu cu zâmbetul pe buze, indiferent de greutățile pe care le-a întâmpinat, asta până acum. Cântăreața de muzică populară trece prin cea mai grea perioadă din viața ei, după ce tatăl ei s-a stins din viață în urmă cu o lună și jumătate. Vestea a picat ca un trăsnet pentru interpreta care ținea enorm la părintele său. Ba chiar a renunțat la meseria de artist pentru a-l putea îngriji. Însă, când se afla în spital, cântăreața a avut parte de un șoc.

Daniela Ploia : „Oamenii ar fi spus: Uite-o și pe asta, cerșește!>”

„Trec printr-o perioadă extrem de grea. L-am pierdut pe tata și am ales să mă retrag. M-a costat enorm eticheta de vedetă. Am fost în situații limită și m-a costat vedetismul. Vreau să scap de acest statut și din aceasă cauză am ales să mă retrag.

Am umblat cu tata prin spital, erau cheltuieli foarte mari și nu mai aveam bani. Nu am putut să deschid gura că am probleme și nu am bani. Am vorbit doar cu trei prieteni apropiați. Oamenii sunt răi, lipsiți de empatie, ar fi spus: „Uite-o și pe asta, cerșește!”, a declarat, dezamăgită, Daniela Ploia.

Daniela Ploia i-a fost alături părintelui său trup și suflet în ultimele luni din viață. Cântăreața a renunțat la toate evenimentele doar pentru a sta cu bărbatul în majoritatea timpului. Doar că, în spital, Daniela a avut parte de o altă dezamăgire.

(CITEȘTE ȘI: CELEBRA CÂNTĂREAȚĂ DE MUZICĂ POPULARĂ, ÎN DOLIU! TATĂL EI A MURIT ÎN URMĂ CU PUȚIN TIMP)

Cântăreața, dezamăgită de medicii care l-au tratat pe tatăl ei: „Așteptau să fac investigații pe banii mei că doar sunt vedetă”

„Eu nu am mai luat evenimente pentru că starea lui era imprevizibilă și trebuia să fiu disponibilă. A fost ca o reacție în lanț la tot ce s-a întâmplat și din acest motiv aveam probleme cu banii.

Medicii așteptau și ei la rândul lor că sunt vedetă. Voiau să fac eu tot felul de investigații pe banii mei că doar sunt vedetă. Trebuie să scap de acest vedetism pentru că pe mine nu m-a ajutat”

(ACCESEAZĂ ȘI: CÂNTĂREAȚA DE MUZICĂ POPULARĂ, ACUZATĂ CĂ A VRUT SĂ SE SINUCIDĂ. A FOST IMPLICATĂ ÎNTR-UN ACCIDENT)

Artista nu și-a ascuns o clipă suferința, însă această deschidere față de publicul ei, a costat-o enorm, spune ea. Daniela a primit numeroase critici după ce și-a strigat durerea în văzul lumii.

„Oamenii sunt atât de răi, lipsiți de empatie. Mi-au trimis sute de mesaje urâte că de ce mă plâng. Este ceva normal să moară părintele, așa că nu am de ce să sufăr atât de tare după tata, asta îmi spuneau. Am simțit pe pielea mea atât de multă durere încât nici nu mai știu ce să fac.

Știu ce înseamnă să iau evenimente când sunt în starea asta. Nu o să mă pot prezenta, așa că o să mai aștept o perioadă. O colegă, Georgiana Vița avea evenimente luate și după ce și-a înmormântat tatăl nu s-a ma putut prezenta. Au linșat-o efectiv, a primit mesaje urâte. Nici ca mine nu este bine care sunt la pământ, nici ca ea care a ales să cânte imediat după”, a mai declarat Daniela Ploia pentru CANCAN.RO.

Dumnezeu și medicul psihiatru, ajutorul Danielei Ploia: „Iau tratament”

Daniela Ploia mărturisește că niciodată nu s-a confruntat cu o situație atât de dificilă. Cântăreața de muzică populară a apelat la ajutorul medicului pentru a-și trata depresia. Mai mult, artista a devenit și mai aproape de Dumnezeu, căruia Îi mulțumește pentru sfârșitul lin pe care l-a avut tatăl său.

„Eu am vrut să fiu un exemplu, dar nu mai vreau nimic. Sunt foarte depresivă, iau tratament pentru că vreau să îmi revin, să mă ridic. Nu mai fac față, așa că am ales să merg la medic. Țin post în această perioadă, mă rog, este Postul Paștelui. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru sfârșitul bun pe care i l-a dat lui tata.

Eu o mai am pe mama care este foarte bolnavă. Are ciroză hepatică și este foarte grea această boală. Mă lupt eu cu sora mea că în rest nu am pe nimeni. Ni s-a sugerat ( n.r. ei și surorii sale) să o ducem la cămin, mi s-a părut strigător la cer”, a spus Daniela Ploia.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.