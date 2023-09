Sexy-folclorista a dat la Medicină pentru a fugi din țară! A luat decizia după dramele petrecute în familia ei: mama, tatăl, fratele și mătușa au…

Cântăreața de muzică populară are un țel: să părăsească, definitiv, România! S-a săturat de problemele cu care se confruntă, iar un viitor pe care-l visează doar afară poate deveni realitate. A țintit și meseria pe care o va practica, aceea de medic. Sau, cel puțin, asistent medical să fie. Așa că pentru examenul de la Medicină s-a pregătit Daniela Ploia, iar rezultatul a făcut-o fericită. Însă, pentru puțin timp. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Daniela Ploia vrea să devină medic. Nu e un vis de ultimă oră, ci gândul a bătut-o, prima dată, pe când era adolescentă. Nu s-a concretizat, a picat examenul, însă, tot în acea zonă s-a învârtit. A făcut o postliceală de doi ani, dar nu a practicat.

Daniela Ploia a luat examenul, dar nu a avut bani de taxă, așa că a renunțat

Vara aceasta, sexy-folclorista a încercat din nou. A dat examen la Medicină, locurile cu taxă. Vrea să plece din țară și să-și vadă de visul ei, dar nu oricum. ”Eu și în 2003 am dat la Medicină, dar atunci nu eram pregătită și nu am intrat. Apoi, am făcut doi ani la o postliceală, dar nu era recunoscută în afară. Iar eu intenționez să plec din țară în viitor. Aici, lumea-i prea rea. Da, răutatea oamenilor m-a determinat să mă gândesc să plec din țară, dar și faptul că totul este politizat.

Și cu muzica nu pot trăi afară, cu ingineria, greu la inceput, așa că am zis: medicina e salvarea în viitor să pot pleca. Nu trebuie să te cramponezi de vârstă, ca să-ți împlinești un vis”, a spus Daniela , pentru CANCAN.RO.

A luat examenul, doar că nu a avut bani de taxă. ”Am fost admisă la Medicină cu 8,40, dar la cu taxă, fiind a doua facultate. E cam dramă, că nu am avut banii de taxă, care se achită integral, să pot confirma locul. Mi-am ajutat fratele, care a rămas fără mână, părinții și nu am avut de taxă. Nu am luat în seamă că taxa în primul an se achită integral, eu am crezut că în rate. S-a nimerit să nu am suma de 8.000 de lei pe care trebuia s-o dau”, a dezvăluit cântăreața de muzică populară.

A învățat tratându-și membrii familiei

Despre examen? ”Nici măcar nu a trebuit să învăț. De când s-a îmbolnăvit mama, am citit mereu despre evoluția bolii ca să o pot trata efectiv acasă, ea nu vrea la spital pe ideea preconcepută că moare acolo, idee greșită, sunt situații care te depășesc acasă și musai trebuie la spital. Apoi tata, mătușa și despre fiecare boala am citit.

La examen fix astea au fost tematicile și mi-a fost ușor. Eram sigură că știu. Puțin prin cărțile de texte am făcut și online texte. Dacă e izvorât din suflet, nu trebuie decât să te documentezi. Nota obținută m-a făcut să fiu mândră de mine.

Dar, nimeni nu știe prin câte situații grele trec și nu pot cere ajutor, că sunt „vedetă”. Și toată lumea crede că sunt plină de bani. Nu știu că eu cânt și cu bani, dar puțini, și fără bani. Nu am investit în muzică să pot cere mult, chiar dacă am har”, a adăugat Daniela Ploia.

