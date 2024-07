De la ce a plecat scandalul și prima reacție a lui Alex Bodi, după ce a fost reținut de polițiști: ”I-am spus c-o scot prin geam!”

Alex Bodi și iubita lui s-au trezit înconjurați de polițiștii de la Frontieră, la 6 dimineața, atunci când se pregăteau să se îmbarce în avionul cu destinația Mykonos. Ce s-a întâmplat? Chiar Alex a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, motivul! Totul a plecat de la check-in.

Alex Bodi și iubita lui s-au trezit înconjurați de polițiști (Vezi AICI detaliile), fix înainte de a urca în avion. El a fost luat la întrebări și a oferit, calm, explicațiile. Nu fusese, însă, atât de calm cu câteva minute înainte. O doamnă angajată a aeroportului l-a scos din pepeni, așa că a reacționat.

Alex Bodi, scos din pepeni la check-in! ”Chem Poliția!”

Chiar Alex Bodi a povestit totul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. ”Am ajuns cu bine în Mykonos, dar au fost niște probleme în aeroport, înainte de decolare. O doamnă de la bilete ne-a făcut probleme. A fost abuzivă, nu mi-a vorbit deloc frumos. Mi-a spus că eu nu am bilete, că nu am loc în avion, deși i-am excplicat că făcusem rezervările. Mi-a spus să mă dau deoparte, că sunt alții care așteaptă. Eu i-am spus c-o scot prin geam, dacă nu plec în Mykonos. Sigur, am glumit, n-o scoteam…

Mi-a spus apoi că va chema Poliția și a chemat-o. Cu polițiștii a fost un dialog civilizat, oamenii m-au întrebat care e problema, eu le-am explicat totul. Mi-au spus să mă liniștesc, că sunt mereu plângeri de genul ăsta, că e tensiune, lumea e încordată. Câteva minute a durat discuția, apoi am urcat în avion. Totul s-a rezolvat”, a povestit Alex Bodi.

