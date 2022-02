Daniela Ploia avea să fie oprită, în trafic, de patru polițiști, iar comportamentul ei i-a făcut pe oamenii legii să creadă că a băut sau s-a drogat. După ce au verificat dacă are actele, triunghiul reflectorizant și trusa sanitară, iar cântăreața a răspuns evaziv și râzând, i-au cerut să sufle în fiolă. Iar aici începe distracția. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Daniela Ploia avea să treacă printr-un moment hazliu, când polițiștii de la Rutieră au oprit-o, pentru un control de rutină. Fire veselă și pusă pe șotii, cântăreața de muzică populară avea să dea niște răspunsuri la care oamenii legii au intrat la bănuieli. Au crezut că a consumat alcool sau substanțe interzise.

„Pune-i fiola, că ori e beată, ori drogată”

Pe dreapta au tras-o polițiștii pe Daniela Ploia, care a așteptat ”vizita” la geam. După clasicul ”Actele, vă rog”, s-a conformat. Apoi, i s-au cerut mai multe elemente obligatorii, între care triunghi reflectorizant și trusă medicală. Aici începe povestea amuzantă. Chiar Daniela Ploia povestește.

”Într-o noapte de primăvară, spre dimineață, veneam de la un eveniment și mă îndreptam spre casă printr-o localitate necirculată, bazându-mă că pot accelera să ajung mai repede, să dorm. Surpriza a fost că Poliția a început să facă patrule. Era un echipaj, de patru polițiști, care m-a oprit.

Mi s-au cerut documentele, le-am dat, voiau, probabil, să-și umple timpul, adică să îmi găsească o «bubă», și au cerut trusa medicală. Zic: o am, caut puțin, nu o am, ba, o am! «Triunghiuri reflectorizante aveți?!» Da, am, caut, știam că le am, dar în mașina unei artiste e haos, așa că din nou… Le am. Nu le am, ba le am pe undeva!”, spune, râzând, Daniela Ploia.

Avea să urmeze testul fiolei. ”Pleacă agentul și trimite un coleg al lui. «Bă, pune-i fiola, că ori e beată, ori drogată». Vine cu fiola, care era sigilată, mă pune să suflu în ea, apoi merge către colegii lui, eu studiez fiola, despre care doar auzisem, dar niciodată nu avusesem fizic tangență cu ea.

Așa că, obosită fiind, n-am realizat că era sigilată și nici nu gândeam că trebuie desigilată, am început să suflu în ea așa cum era. Observă agentul care era la mașina lor că nu o desigilasem și strigă: «Domnișoară, dezbracă-te! Dezbrăcată suflă!» Eu, mirată, dar am făcut cum mi-a zis, am dat gecuța jos, el, din nou: «Domnișoară, de tot». Atunci m-am enervat, dar nu mi-am dat seama că ei și-au dat seama că eu nu știam să folosesc fiola”, a încheiat povestea Daniela Ploia.