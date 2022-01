Imagini uluitoare cu artista din Banat. Daniela Ploia, dată jos din tren de conductor, în picioarele goale

Daniela Ploia, cântăreața de muzică populară din Timișoara, s-a trezit dată jos din tren de către conductor, dar nu acesta este momentul hazliu! În picioarele goale a coborât artista pe peronul gării din Timișoara. Adormise în vagon, iar conductorul a trezit-o și i-a spus ca trenul pleacă. Atunci s-au petrecut momentele amuzante. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Daniela Ploia a cântat, de Revelion, în Arad, acolo unde a ajuns cu trenul, pentru că mașina i-a fost avariată grav într-un accident petrecut toamna trecută. Și-a făcut, conștiincios, treaba, apoi a luat același mijloc de transport, pentru a reveni la Timișoara. Doar că a adormit, obosită fiind. Își scosese încălțările și se ghemuise pe scaun.

Daniela Ploia, dată jos din tren desculță

A fost trezită, brusc, de conductor. ”E trenul în gară, pleacă!”, i-a spus acesta. Daniela, speriată, și-a luat bagajul, ghetuțele în mâini și a coborât din vagon în picioarele goale. Pe peron și-a dat seama. Era în șosete, pe dalele peronului. Conductorul i-a făcut o poza, cu mobilul. Îi făcuse și-n vagon, când dormea.

”Am adormit, conductorul m-a trezit, agitat, și mi-a zis ca pleacă trenul. Îți dai seama că am luat repede tot și am coborât în picioarele goale. Pe peron mi-am dat seama. Oricum, trenul nu mai pleca, era capăt de linie. Am râs, ce să fac. Conductorul, glumeț tare”, a povestit Daniela Ploia, pentru CANCAN.RO.

”Controlorul mă recunoscuse, de aia și-a permis să facă gluma asta cu mine. Am vorbit cu el, m-am încălțat… Mi-am luat bagajul și am plecat. Oricum, a fost un moment hazliu, mi-a plăcut, că și așa sunt cam în depresie cu problemele pe care le am după accidentul ăla”, a mai spus Daniela Ploia.

