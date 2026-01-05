Cum previi formarea gheții pe parbriz. Ce trebuie să faci seara

Acum ai la dispoziție mai multe trucuri ingenioase dacă vrei să îndepărtezi gheața de pe parbrizul mașinii tale. Diminețile reci de iarnă încep adesea la fel: ieși afară, ai puțin timp la dispoziție, dar descoperi că ai mașina complet acoperită de gheață. Parbrizul este bocnă, geamurile laterale sunt opace și chiar și oglinzile sunt inutilizabile.

Când îndepărtezi gheața, nu folosi obiecte metalice sau ascuțite pe care le ai prin casă, cum ar fi o șurubelniță sau un cuțit. Acestea pot zgâria sau crăpa parbrizul.

Cum îndepărtezi gheața de pe geamul mașinii

Răzuirea zilnică a gheții uzează lent suprafața sticlei, creează zgârieturi care reduc vizibilitatea pe timp de noapte și pune presiune inutilă pe lamele ștergătoarelor și garniturile de cauciuc. În cazuri extreme, șoferii folosesc în continuare apă fierbinte. Acest obicei poate cauza crăparea instantanee a sticlei din cauza șocului termic. Din fericire, există și soluții mai inteligente.

Adesea, cureți geamurile vehiculului și crezi că ești gata de plecare, dar nu este indicat. E bine să te asiguri că țeava de eșapament nu este înfundată. Dacă este blocată de zăpadă sau gheață, monoxidul de carbon se poate acumula în interiorul vehiculului. De asemenea, nu uita să ștergi zăpada de pe plăcuțele de înmatriculare.

Dacă mașina ta are pornire de la distanță, profită de ea în timpul iernii. Utilizând această funcție, poți începe să dezgheți parbrizul chiar înainte de a ieși pe ușă la începutul zilei. Aceasta va ajuta la accelerarea considerabilă a procesului de îndepărtare a zăpezii și a gheții și va necesita mai puțin efort din partea ta.

Cum previi formarea gheții pe parbriz

Dacă te-ai săturat să răzuiești gheața de pe parbriz, încearcă un spray care ajută la topirea gheții de pe geamuri, astfel încât să o poți îndepărta rapid și ușor.

O altă soluție poate fi și o husă care să apere mașina de zăpadă și de gheață. Dacă acoperi geamul, îl protejezi de intemperii. Ajută la prevenirea înghețului și facilitează îndepărtarea zăpezii. Tot ce trebuie să faci după o ninsoare este să scoți husa.

Amestecă apă și și alcool sanitar (aproximativ 2 părți alcool și 1 parte apă) și pulverizează pe parbriz. Amestecul acesta ajută la topirea gheții fără a afecta sticla.

Ba mai mult, dacă dorești să îți pregătești mașina de seară pentru dimineață, o soluție din apă și oțet poate face minuni.

