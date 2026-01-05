Acasă » Știri » Cum previi formarea gheții pe parbriz. Ce trebuie să faci seara

Cum previi formarea gheții pe parbriz. Ce trebuie să faci seara

De: Simona Tudorache 05/01/2026 | 10:29
Cum previi formarea gheții pe parbriz. Ce trebuie să faci seara

Acum ai la dispoziție mai multe trucuri ingenioase dacă vrei să îndepărtezi gheața de pe parbrizul mașinii tale. Diminețile reci de iarnă încep adesea la fel: ieși afară, ai puțin timp la dispoziție, dar descoperi că ai mașina complet acoperită de gheață. Parbrizul este bocnă, geamurile laterale sunt opace și chiar și oglinzile sunt inutilizabile.

Când îndepărtezi gheața, nu folosi obiecte metalice sau ascuțite pe care le ai prin casă, cum ar fi o șurubelniță sau un cuțit. Acestea pot zgâria sau crăpa parbrizul.

Cum îndepărtezi gheața de pe geamul mașinii

Răzuirea zilnică a gheții uzează lent suprafața sticlei, creează zgârieturi care reduc vizibilitatea pe timp de noapte și pune presiune inutilă pe lamele ștergătoarelor și garniturile de cauciuc. În cazuri extreme, șoferii folosesc în continuare apă fierbinte. Acest obicei poate cauza crăparea instantanee a sticlei din cauza șocului termic. Din fericire, există și soluții mai inteligente.

Adesea, cureți geamurile vehiculului și crezi că ești gata de plecare, dar nu este indicat. E bine să te asiguri că țeava de eșapament nu este înfundată. Dacă este blocată de zăpadă sau gheață, monoxidul de carbon se poate acumula în interiorul vehiculului. De asemenea, nu uita să ștergi zăpada de pe plăcuțele de înmatriculare.

Dacă mașina ta are pornire de la distanță, profită de ea în timpul iernii. Utilizând această funcție, poți începe să dezgheți parbrizul chiar înainte de a ieși pe ușă la începutul zilei. Aceasta va ajuta la accelerarea considerabilă a procesului de îndepărtare a zăpezii și a gheții și va necesita mai puțin efort din partea ta.

Cum previi formarea gheții pe parbriz

Dacă te-ai săturat să răzuiești gheața de pe parbriz, încearcă un  spray care ajută la topirea gheții de pe geamuri, astfel încât să o poți îndepărta rapid și ușor.

O altă soluție poate fi și o husă care să apere mașina de zăpadă și de gheață. Dacă acoperi geamul, îl protejezi de intemperii. Ajută la prevenirea înghețului și facilitează îndepărtarea zăpezii. Tot ce trebuie să faci după o ninsoare este să scoți husa.

Amestecă apă și și alcool sanitar (aproximativ 2 părți alcool și 1 parte apă) și pulverizează pe parbriz. Amestecul acesta ajută la topirea gheții fără a afecta sticla.

Ba mai mult, dacă dorești să îți pregătești mașina de seară pentru dimineață, o soluție din apă și oțet poate face minuni.

Foto: Pixabay

Citește și: Cum să-ți pregătești mașina pentru iarnă! Dorian Popa, Cati Vijelie și Cristina Ștefania au tactici TOP

Citește și: Obiectele periculoase pe care le ții în mașina ta. Pot exploda din cauza frigului

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Românii care vor rămâne fără locuri de muncă în 2026: „AI le va lua locul”
Știri
Românii care vor rămâne fără locuri de muncă în 2026: „AI le va lua locul”
Ajunul Bobotezei 2026. Ce tradiții e musai să respecți pe 5 ianuarie, pentru a avea noroc și belșug tot anul
Știri
Ajunul Bobotezei 2026. Ce tradiții e musai să respecți pe 5 ianuarie, pentru a avea noroc și belșug…
Vrei să locuiești gratuit în Grecia? O insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor
Mediafax
Vrei să locuiești gratuit în Grecia? O insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul „Vietnamului sovietic”
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în...
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
Digi24
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de...
Ninge la Sinaia și în Poiana Brașov: ce instalații funcționează și ce rămâne închis pentru turiști
Mediafax
Ninge la Sinaia și în Poiana Brașov: ce instalații funcționează și ce rămâne...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Click.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
Digi24
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui...
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
go4it.ro
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Românii care vor rămâne fără locuri de muncă în 2026: „AI le va lua locul”
Românii care vor rămâne fără locuri de muncă în 2026: „AI le va lua locul”
Ajunul Bobotezei 2026. Ce tradiții e musai să respecți pe 5 ianuarie, pentru a avea noroc și belșug ...
Ajunul Bobotezei 2026. Ce tradiții e musai să respecți pe 5 ianuarie, pentru a avea noroc și belșug tot anul
Locatarii care nu sunt obligați să-și plătească întreținerea. Asociația de proprietari nu îi ...
Locatarii care nu sunt obligați să-și plătească întreținerea. Asociația de proprietari nu îi poate da în judecată
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolás Maduro, și cum a ajuns cea mai puternică femeie din Venezuela
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolás Maduro, și cum a ajuns cea mai puternică femeie din Venezuela
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit ...
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
Stare de alertă epidemiologică în România! Boala care se va agrava la finalul lunii ianuarie 2026
Stare de alertă epidemiologică în România! Boala care se va agrava la finalul lunii ianuarie 2026
Vezi toate știrile
×