Obiectele periculoase pe care le ții în mașina ta. Pot exploda din cauza frigului

De: Simona Tudorache 02/01/2026 | 11:43
Iarna și-a intrat oficial în drepturi, iar în multe regiuni ale țării s-au înregistrat deja temperaturi de îngheț. Acum este un moment bun să arunci un ochi asupra lucrurilor pe care le ai în mașină. Puțin mai multă grijă nu strică niciodată.

Când vremea devine câinoasă se pot sparge, deteriora sau exploda acele articole care nu sunt concepute pentru frig. De aceea, vehiculul cu care ne deplasăm trebuie verificat frecvent.

„Oamenii își fac adesea griji atunci când vine căldura, dar frigul poate fi la fel de puternic”, spune Renee Martin, expertă în domeniul auto.

Iată care sunt acele șase lucruri pe trebuie să eviți să le ai în mașină în timpul iernii!

Electronice

Păstrarea acestor obiecte în mașină, chiar și pentru perioade scurte de timp, poate fi o greșeală costisitoare, potrivit lui Martin. „Majoritatea oamenilor nu își lasă laptopul în mașină peste noapte, dar și lăsarea lui în portbagaj într-o zi geroasă poate duce la deteriorarea acestui obiect scump”, precizează ea.

„Când electronicele reci trec la din interior, se produce un condens, care poate deteriora circuitele în timp”, explică ea, conform Realsimple.com.

De asemenea, ecranele LCD pot funcționa defectuos la temperaturi scăzute, iar bateriile litiu-ion își pot pierde capacitatea de încărcare, explică Melanie Musson, expert în industria auto. „Și dacă încerci să încarci o baterie când este ger, ai putea să o strici”, spune Munson.

Băuturi

Evitați să lăsați băuturile precum suc, bere, apă și vin în mașină. Băuturile îmbuteliate pot îngheța, se pot dilata și pot exploda, creând o mizerie de nedescris.

Mâncare

Deși congelarea alimentelor pentru depozitare este o practică obișnuită, alimentele conservate care se congelează nu sunt sigure pentru consum. Lichidul din interior se poate expanda, provocând umflarea sau explozia conservei. Astfel, se poate ajunge chiar la botulism.

Medicamente

În general, se recomandă ca medicamentele să fie păstrate la temperaturi stabile, așa că păstrarea lor în medii care devin prea reci, cum ar fi o mașină iarna, nu este tocmai soluția ideală. Starea medicamentelor poate fi compromisă la temperaturi de îngheț.

Produse de înfrumusețare și îngrijire a pielii

Loțiunile, cremele și chiar machiajul se pot separa dacă sunt congelate și decongelate. Adesea, iarna, au loc multe perioade în care vremea e mai caldă sau foarte rece, așa că lucrurile pe care le lași în mașină vor îngheța și decongela iar și iar, așa că s-ar putea strica. Ba mai mult, produsele care vin în cutii, cum ar fi fixativul de păr sau șamponul uscat, pot exploda atunci când este frig.

Obiecte din plastic

Este foarte convenabil să ții ochelarii de soare în mașină, dar e de preferat să păstrezi o pereche ieftină acolo, ca să nu arunci un produs scump. Ramele de plastic pot deveni casante și se pot rupe atunci când sunt lăsate la temperaturi scăzute.

Pentru o siguranță sporită, cel mai bine este să păstrezi un singur lucru în mașină: un kit de urgență pentru iarnă.

„Aduceți tot ce este sensibil înăuntru atunci când temperatura este sub zero grade, mașina nu este un loc sigur pentru depozitare iarna”, spune Renee Martin.

Foto: Pixabay

×