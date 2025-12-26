E necesar să încălzești motorul iarna, înainte să pleci? Ce recomandă specialiștii

Încălzirea motorului în sezonul rece continuă să fie un subiect care generează dezbateri, deși pare o chestiune tehnică simplă. Mulți șoferi se întreabă dacă este cu adevărat necesar să lase motorul să funcționeze la ralanti înainte de plecare sau dacă această practică este doar o obișnuință moștenită din trecut.

Specialiștii explică în ce situații preîncălzirea poate fi utilă și când devine inutilă sau chiar dăunătoare.

E necesar să încălzești motorul iarna, înainte să pleci?

Conceptul de preîncălzire a motorului provine din perioada în care automobilele erau echipate cu carburator. La acea vreme, pornirea la rece solicita puternic atât motorul, cât și cutia de viteze, iar câteva minute de funcționare la ralanti erau considerate esențiale pentru a evita uzura prematură.

În prezent însă, majoritatea vehiculelor sunt dotate cu sisteme moderne de injecție electronică, care reglează automat amestecul de combustibil și permit stabilizarea rapidă a turației fără intervenția șoferului.

Producătorii auto subliniază că menținerea motorului la ralanti pentru perioade lungi nu mai este recomandată. Această practică duce la creșterea consumului de carburant și a emisiilor poluante, fără a aduce beneficii reale funcționării motorului.

În plus, funcționarea la rece favorizează depunerile de carbon pe injectoare și poate provoca frecare insuficient lubrifiată în cilindri, ceea ce accelerează uzura componentelor interne.

Există totuși câteva avantaje limitate ale preîncălzirii, precum încălzirea habitaclului și dezghețarea geamurilor în diminețile foarte reci.

Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că lista dezavantajelor este mai lungă: degradarea mai rapidă a uleiului, creșterea consumului, acumularea de depuneri și uzura accentuată a metalului în faza de funcționare la temperaturi scăzute.

Situația este diferită în cazul motoarelor diesel. Acestea, prin natura lor, nu se încălzesc eficient la ralanti, temperatura optimă fiind atinsă doar în timpul deplasării, sub sarcină reală. Astfel, preîncălzirea unui motor diesel este considerată și mai puțin utilă.

Ce recomandă specialiștii

Concluzia experților este că, exceptând vehiculele vechi sau de colecție, încălzirea îndelungată a motorului nu este necesară.

Recomandarea generală este ca șoferul să pornească la drum după câteva zeci de secunde, evitând însă accelerările puternice în primele 10–15 minute, până când motorul ajunge la temperatura optimă.

Problema devine critică atunci când mașina este blocată în zăpadă și este nevoie de forță suplimentară pentru a o elibera. În astfel de situații, un motor rece poate fi expus unor solicitări extreme, care pot provoca deteriorări grave ale componentelor interne.

De aceea, mulți mecanici sugerează un compromis: câteva minute de funcționare moderată, cât timp șoferul curăță zăpada de pe vehicul.

În plus, utilizarea aditivilor special formulați pentru reducerea depunerilor și protejarea sistemului de alimentare poate contribui la funcționarea mai eficientă a motorului în sezonul rece.

CITEŞTE ŞI: Calculator impozit auto online 2026. Apare cea mai dură taxă din ultimii 20 de ani! Cum poți afla cât ai de plată

Românii care vor plăti impozit și de 1.000 de lei în 2026. S-a dat deja Ordonanță de Urgență!