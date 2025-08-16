Revine Dacia adorată de români! Modelul din prima generație va avea un nume nou

Modelul care a schimbat radical industria auto din România și a propulsat marca Dacia pe scena internațională își face din nou apariția, într-o formă adaptată și cu un nou nume. Iată cu ce funcții revine mașina adorată de români!

Prima generație a celebrului Logan, lansată în 2004 și produsă până în 2012 la Mioveni, va fi reintrodusă în producție în Iran, unde compania Pars Khodro a obținut drepturile de a fabrica mașina pe baza licenței oferite de Renault.

Modelul din prima generație va avea un nume nou

Noul model va purta numele Pars Nova și va avea un design ușor revizuit, împreună cu o serie de îmbunătățiri tehnice și de confort, potrivit Profit.ro

Revenirea acestui automobil are loc într-un context economic și geopolitic complicat, dar marchează un pas interesant pentru piața auto din Orientul Mijlociu. Loganul original a fost proiectat de Renault drept un vehicul accesibil, robust și simplu de întreținut, adresat inițial piețelor emergente. Succesul său a fost însă mult mai mare decât se anticipa, modelul fiind exportat și vândut în numeroase țări din Europa și din afara acesteia. În Iran, el a fost deja produs și comercializat în trecut sub denumirea Renault Tondar, iar acum se întoarce într-o formă actualizată.

Din punct de vedere tehnic, Pars Nova va fi echipat cu un motor aspirat, de 1,6 litri, cu patru cilindri, capabil să dezvolte 111 cai-putere și un cuplu maxim de 150 Nm. Clienții vor putea alege între o cutie de viteze manuală cu cinci trepte și o transmisie automată cu șase trepte, ceea ce reprezintă o îmbunătățire notabilă față de echipările primei generații de Logan. Totodată, modelul va include dotări moderne pentru un vehicul din acest segment, precum un ecran central pentru infotainment, un instrumentar de bord mixt (digital și analog), sisteme de control al stabilității și tracțiunii, precum și geamuri electrice.

Planurile companiei iraniene prevăd nu doar producția pentru piața internă, ci și exportul. Primele informații arată că mașina va fi livrată inclusiv pe piața rusă, prin intermediul AvtoVAZ, fostul partener al Renault în Rusia. În acest sens, este estimată o importare a circa 45.000 de unități Pars Nova, ceea ce sugerează o strategie de relansare mai amplă. Interesant este faptul că motorul de 1,6 litri care echipează acest model va fi furnizat chiar de AvtoVAZ, ceea ce subliniază colaborarea industrială dintre cele două părți.

Proiectul readuce în atenție asemănările cu istoria Dacia însăși: așa cum la sfârșitul anilor ’60 compania din Mioveni a cumpărat licența Renault 12 și a lansat-o sub marca proprie, acum Pars Khodro face același lucru cu vechiul Logan. Reeditarea modelului confirmă încă o dată potențialul de longevitate al platformei tehnice care a stat la baza „mașinii de 5.000 de euro”.

Citește și: Tragedie în Delta Dunării! Patru persoane au murit după ce barca în care se aflau s-a răsturnat. Cum s-a produs accidentul