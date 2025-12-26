Ce pensie infimă are Aurel Țicleanu, de fapt. Fostul mare fotbalist, umilit la bătrânețe!

Fostul internațional Aurel Țicleanu, în vârstă de 66 de ani, a vorbit deschis despre pensia pe care o primește și despre dificultățile birocratice cu care se confruntă în relația cu statul român, în cadrul unui podcast la care a fost invitat.

Fostul mijlocaș central, considerat unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria României, a explicat că suma pe care o încasează lunar nu reflectă, în opinia sa, contribuțiile și performanțele din perioada activă.

Ce pensie încasează Aurel Ţicleanu

Țicleanu a fost titular pentru echipa națională la Euro 1984 și a avut un rol esențial în performanțele Craiovei Maxima, inclusiv în câștigarea titlurilor din 1980 și 1981.

Cariera sa de jucător a inclus și perioade la Sportul Studențesc și Olympiakos Nicosia, iar ca antrenor a activat în Maroc, Niger, Kuweit și Qatar, înainte de a se retrage definitiv din activitatea tehnică în 2016.

În discuția din podcast, fostul fotbalist a declarat că pensia de 3.600 de lei pe care o primește este mult sub nivelul la care s-ar fi așteptat, având în vedere sumele generate pentru stat în perioada comunistă.

„M-au dezamăgit foarte tare ăștia cu pensia și cu ce se întâmplă cu oamenii. Statul ăsta nu e interesat de cetățeni! (n.r. Cât aveți pensia?) 3.600 (n.r. de lei pe lună). Dar nu înțeleg cum… sunt anii înainte de Revoluție când toți munceam la stat și eu trebuie să îi demonstrez statului că am muncit la stat?!”, a spus acesta la Iamsport.

Țicleanu a explicat că o parte dintre arhivele din anii ’70 și ’80 nu mai există, ceea ce îl obligă să aducă dovezi suplimentare pentru a demonstra perioadele lucrate. Acesta a relatat situația din perioada petrecută în Cipru, când statul încasa valuta și îi plătea salariul în lei.

„Eu trebuie să îi demonstrez statului că a luat banii în valută, ca să îmi treacă mie”, a precizat fostul internațional.

Aurel Ţicleanu se simte neîndreptăţit

Fostul mijlocaș a oferit și un exemplu legat de perioada în care a antrenat Oțelul Galați, fiind nevoit să aducă martori pentru a confirma funcția ocupată.

„Trebuie să îl aduc în instanță pe Marius Stan, președintele clubului, să spună: «Eu am fost președinte, dânsul antrenor»”, a explicat el, subliniind absurditatea situației.

Țicleanu a menționat că a apelat la avocatul Constantin Gâlcă, care s-a oferit să îi ajute pro-bono pe foștii jucători ai Craiovei în demersurile privind recalcularea pensiilor. El a trimis solicitări către Universitatea Craiova, FRF și alte instituții, însă, potrivit spuselor sale, nu a primit răspunsuri clare.

„Toți bagă capul ca struțul și nu știu”, a afirmat acesta.

Fostul fotbalist a rememorat și situații din perioada comunistă, când primele și indemnizațiile jucătorilor erau parțial reținute de stat.

„La Universitatea din Craiova am luat, la un moment dat, 45.000 de lei și ne-a dat 27.000 în mână”, a spus el, explicând că diferențele nu au fost niciodată luate în calcul la contribuțiile pentru pensie.

Țicleanu a amintit și episodul de la Campionatul European din Franța, unde jucătorii ar fi trebuit să primească 25.000 de dolari fiecare.

„Nouă ne-a dat vreo 300 în mână! Restul a luat statul. Și statul mă întreabă pe mine unde sunt!”, a declarat el, criticând modul în care autoritățile gestionează aceste situații.

CITEŞTE ŞI: Legenda vie a “Craiovei Maxima“ se însoară la 61 de ani și…

Aurel Ţicleanu, mesaj emoționant în memoria fostului fotbalist Nicolae Tilihoi: „Ce vom fi noi acum fără sufletul nostru? De astăzi-dimineaţă plâng întruna, cred că”