Acasă » Știri » Ce pensie infimă are Aurel Țicleanu, de fapt. Fostul mare fotbalist, umilit la bătrânețe!

Ce pensie infimă are Aurel Țicleanu, de fapt. Fostul mare fotbalist, umilit la bătrânețe!

De: David Ioan 26/12/2025 | 13:49
Ce pensie infimă are Aurel Țicleanu, de fapt. Fostul mare fotbalist, umilit la bătrânețe!
Aurel Țicleanu, umilit la bătrânețe! Pensia care l-a scos din sărite pe fostul mare fotbalist. Foto: Mediafax foto

Fostul internațional Aurel Țicleanu, în vârstă de 66 de ani, a vorbit deschis despre pensia pe care o primește și despre dificultățile birocratice cu care se confruntă în relația cu statul român, în cadrul unui podcast la care a fost invitat.

Fostul mijlocaș central, considerat unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria României, a explicat că suma pe care o încasează lunar nu reflectă, în opinia sa, contribuțiile și performanțele din perioada activă.

Ce pensie încasează Aurel Ţicleanu

Țicleanu a fost titular pentru echipa națională la Euro 1984 și a avut un rol esențial în performanțele Craiovei Maxima, inclusiv în câștigarea titlurilor din 1980 și 1981.

Cariera sa de jucător a inclus și perioade la Sportul Studențesc și Olympiakos Nicosia, iar ca antrenor a activat în Maroc, Niger, Kuweit și Qatar, înainte de a se retrage definitiv din activitatea tehnică în 2016.

Aurel Ţicleanu, fost fotbalist, actual antrenor. Foto: Mediafax foto

În discuția din podcast, fostul fotbalist a declarat că pensia de 3.600 de lei pe care o primește este mult sub nivelul la care s-ar fi așteptat, având în vedere sumele generate pentru stat în perioada comunistă.

„M-au dezamăgit foarte tare ăștia cu pensia și cu ce se întâmplă cu oamenii. Statul ăsta nu e interesat de cetățeni! (n.r. Cât aveți pensia?) 3.600 (n.r. de lei pe lună). Dar nu înțeleg cum… sunt anii înainte de Revoluție când toți munceam la stat și eu trebuie să îi demonstrez statului că am muncit la stat?!”, a spus acesta la Iamsport.

Țicleanu a explicat că o parte dintre arhivele din anii ’70 și ’80 nu mai există, ceea ce îl obligă să aducă dovezi suplimentare pentru a demonstra perioadele lucrate. Acesta a relatat situația din perioada petrecută în Cipru, când statul încasa valuta și îi plătea salariul în lei.

 „Eu trebuie să îi demonstrez statului că a luat banii în valută, ca să îmi treacă mie”, a precizat fostul internațional.

Aurel Ţicleanu se simte neîndreptăţit

Fostul mijlocaș a oferit și un exemplu legat de perioada în care a antrenat Oțelul Galați, fiind nevoit să aducă martori pentru a confirma funcția ocupată.

„Trebuie să îl aduc în instanță pe Marius Stan, președintele clubului, să spună: «Eu am fost președinte, dânsul antrenor»”, a explicat el, subliniind absurditatea situației.

Țicleanu a menționat că a apelat la avocatul Constantin Gâlcă, care s-a oferit să îi ajute pro-bono pe foștii jucători ai Craiovei în demersurile privind recalcularea pensiilor. El a trimis solicitări către Universitatea Craiova, FRF și alte instituții, însă, potrivit spuselor sale, nu a primit răspunsuri clare.

„Toți bagă capul ca struțul și nu știu”, a afirmat acesta.

Fostul fotbalist a rememorat și situații din perioada comunistă, când primele și indemnizațiile jucătorilor erau parțial reținute de stat.

„La Universitatea din Craiova am luat, la un moment dat, 45.000 de lei și ne-a dat 27.000 în mână”, a spus el, explicând că diferențele nu au fost niciodată luate în calcul la contribuțiile pentru pensie.

Țicleanu a amintit și episodul de la Campionatul European din Franța, unde jucătorii ar fi trebuit să primească 25.000 de dolari fiecare.

„Nouă ne-a dat vreo 300 în mână! Restul a luat statul. Și statul mă întreabă pe mine unde sunt!”, a declarat el, criticând modul în care autoritățile gestionează aceste situații.

CITEŞTE ŞI: Legenda vie a “Craiovei Maxima“ se însoară la 61 de ani și…

Aurel Ţicleanu, mesaj emoționant în memoria fostului fotbalist Nicolae Tilihoi: „Ce vom fi noi acum fără sufletul nostru? De astăzi-dimineaţă plâng întruna, cred că”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât rezistă salata boeuf la frigider, de fapt. După câte zile trebuie aruncată
Știri
Cât rezistă salata boeuf la frigider, de fapt. După câte zile trebuie aruncată
Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere acasă. Pe celelalte le-a mâncat!
Știri
Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere acasă. Pe celelalte le-a mâncat!
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată. Credeți-mă pe cuvânt, va durea tare”
Mediafax
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată....
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de la moartea acestuia. Liderul interlop se răsucește în mormânt
Gandul.ro
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie sub 38 de ani care acceptă să îi nască un copil
Adevarul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro...
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor....
Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, a costat 2 dolari
Mediafax
Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde...
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
GALERIE FOTO. Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Cât a durat și a cât a costat
Digi 24
GALERIE FOTO. Cel mai lung tunel de autostradă din lume a fost finalizat. Cât a...
Lui Soloviov îi dau lacrimile când primește un premiu de la Putin: „E clar, omule, că ai fost făcut pentru război”
Digi24
Lui Soloviov îi dau lacrimile când primește un premiu de la Putin: „E clar, omule,...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de la moartea acestuia. Liderul interlop se răsucește în mormânt
Gandul.ro
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de la moartea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât rezistă salata boeuf la frigider, de fapt. După câte zile trebuie aruncată
Cât rezistă salata boeuf la frigider, de fapt. După câte zile trebuie aruncată
Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere acasă. Pe celelalte le-a mâncat!
Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere acasă. Pe celelalte le-a mâncat!
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă
Văduva lui Prigoană, dezvăluiri despre ziua în care a murit afaceristul: ”I-au luat ceasul de la ...
Văduva lui Prigoană, dezvăluiri despre ziua în care a murit afaceristul: ”I-au luat ceasul de la mână, cureaua și…”
Cât costă traiul pentru o lună în Spania. O româncă a făcut calculul pentru noiembrie 2025
Cât costă traiul pentru o lună în Spania. O româncă a făcut calculul pentru noiembrie 2025
Preparatul de pe masa de Crăciun de care Lidia Buble nu se poate atinge: ”Nu îmi place!”
Preparatul de pe masa de Crăciun de care Lidia Buble nu se poate atinge: ”Nu îmi place!”
Vezi toate știrile
×