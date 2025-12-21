Acasă » Știri » Ce pensie colosală încasează Gigi Becali de la statul român? ”Pentru ce îmi dați atâția bani?”

De: David Ioan 21/12/2025 | 09:18
Gigi Becali beneficiază în prezent de o pensie consistentă acordată de statul român, la care se adaugă veniturile obținute din activitatea de parlamentar.

Sumele cumulate lunar nu sunt deloc neglijabile, iar datele oficiale arată exact cât încasează omul de afaceri în fiecare lună.

Ce pensie încasează Gigi Becali

Potrivit declarației sale de avere, Becali primește o pensie aferentă mandatului de europarlamentar exercitat în perioada 7 iunie 2009 – 8 ianuarie 2013. În anul 2024, indemnizația lunară se ridica la aproape 6.000 de lei. Odată cu introducerea contribuției de 10% pentru partea care depășește 3.000 de lei, aplicată de la 1 august, suma netă a scăzut cu aproximativ 300 de lei, ajungând la 5.700 de lei lunar.

Pensia uriaşă pe care Gigi Becali o încasează lunar de la statul român. sursă foto: TikTok

Pe lângă pensie, Gigi Becali încasează și indemnizația aferentă funcției de deputat în Parlamentul României. Conform datelor oficiale valabile pentru decembrie 2025, un deputat primește o indemnizație brută de 18.720 de lei, ceea ce înseamnă un venit net de aproximativ 11.000 de lei, echivalentul a circa 2.200 de euro. Becali a declarat recent că suma i se pare exagerată, subliniind că nu consideră justificat nivelul acestor venituri.

„Le-am zis: Ce-mi dați, bă, atâția bani? Bani mulți! Zeci de mii, nici nu știu. Zeci de mii de lei, mii de euro! Ce înseamnă asta? Ce să fac eu cu atâția bani? Nu vreau bani de la Parlament, așa că am angajat câțiva, ca să le dau banii lor. Prea mulți bani!”, a declarat Gigi Becali.

În ceea ce privește studiile, Gigi Becali susține că a urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității Ecologice. Acesta a mărturisit că, până în anul al treilea, nu s-a prezentat la examene.

Ce studii şi avere are Gigi Becali

„La facultatea de Ecologie eu am ajuns în anul 3 fără să știe unde este. M-am înscris acolo, luam note și de 9. (…) Păi, da, eu recunosc, dar s-a prescris că e de 20 de ani, din 2004. (…) Nici nu mai țin minte cum le-am luat. Poate el a făcut-o (n.r. Marcel Ciolacu), eu nu o recunosc în CV, pentru că eu nu am făcut-o, că era la mișto”, afirmă Becali.

Averea lui Gigi Becali este estimată la aproximativ 100 de milioane de euro. Conform declarației de avere depuse în 2024, acesta deține peste 15 hectare de teren în Ilfov, aproximativ 90 de hectare în zona intravilană și extravilană a municipiului Pitești și alte 50 de hectare în județul Vâlcea.

Printre proprietățile sale se numără o locuință în Voluntari și una în Iași. În conturile bancare, omul de afaceri are peste 560.000 de lei, iar împrumuturile acordate companiilor pe care le controlează, inclusiv clubului FCSB, depășesc 45 de milioane de euro.

