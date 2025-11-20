Gigi Becali își pune sănătatea în pericol? Ce gest a făcut după operația suferită: „Nu e bun pentru organism, pentru trup”

Gigi Becali a trecut prin momente dificile și a fost supus unei operații din cauza unor probleme la cervicală. Latifundiarul din Pipera s-a lăsat pe mâinile neurochirurgului preot Ștefan Mindea. Iată care este starea lui actuală, după intervenție!

Astăzi, 20 noiembrie 2025, Gigi Becali a fost supus unei intervenții chirurgicale la cervicală, în partea superioară a coloanei vertebrale. Anunțul despre operație a fost făcut chiar de el, în timpul unui interviu în care a spus că este încrezător că totul va fi bine.

Gigi Becali își pune sănătatea în pericol?

Gigi Becali a trecut cu bine prin această operație extrem de sensibilă și a rămas sub supravegherea medicului neurochirurg Ștefan Mindea. Afaceristul nu ține cont de sfaturile medicului și a spus că preferă să se trateze natural, deși doctorul i-a recomandat un anumit tratament pe bază de antibiotic. De asemenea, Gigi Becali nu are niciun fel de restricție după această intervenție.

„Mi-a zis să iau 5 zile antibiotic, am zis că nu iau. Nu iau eu antibiotic că nu e bun pentru organism, pentru trup. Iau eu altceva natural. A zis că mâine pot să joc fotbal. Da bine, cu grijă. De odihnit trebuie să te odihnești, dar nu am niciun fel de restricție. Medicina a avansat, America e cu 20 de ani înaintea Europei. Eu m-am rugat, m-am împărtășit și după aceea m-am dus la operație, că nu se știe”, spus Gibi Becali la un post TV.

După ce s-a trezit din anestezie, latifundiarul din Pipera a ales să plece acasă, pentru a nu-și îngrijora familia.

„Dacă stăteam în spital, se îngrijora nevasta mea, că eu nu mă plâng niciodată. Acum sunt răgușit că mi-a băgat un tub în trahee. Asta este totul ce s-a întâmplat cu operația la cervicală. E adevărat că este riscant să pleci acasă, dar voi gândiți mai mult lumește, și eu gândesc lumește, pentru că m-a acaparat lumea, m-a prins în lanțuri, dar am zis să mă ridic duhovnicește, să fiu mai aproape de Domnul, când te lași în mâinile Domnului nu-ți mai e frică de nimic. Am luat 4 frați cu mine, călugării mei, și am plecat în lupta asta. Cu ocazia asta eu am spus că așa mă simt eu bine cu frații mei, eu am frați mulți, am frați adevărați”, a mai spus latifundiarul din Pipera.

