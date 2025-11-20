Acasă » Știri » Gigi Becali își pune sănătatea în pericol? Ce gest a făcut după operația suferită: „Nu e bun pentru organism, pentru trup”

Gigi Becali își pune sănătatea în pericol? Ce gest a făcut după operația suferită: „Nu e bun pentru organism, pentru trup”

De: Denisa Iordache 20/11/2025 | 23:25
Gigi Becali își pune sănătatea în pericol? Ce gest a făcut după operația suferită: „Nu e bun pentru organism, pentru trup”
Sursa foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Gigi Becali a trecut prin momente dificile și a fost supus unei operații din cauza unor probleme la cervicală. Latifundiarul din Pipera s-a lăsat pe mâinile neurochirurgului preot Ștefan Mindea. Iată care este starea lui actuală, după intervenție!

Astăzi, 20 noiembrie 2025, Gigi Becali a fost supus unei intervenții chirurgicale la cervicală, în partea superioară a coloanei vertebrale. Anunțul despre operație a fost făcut chiar de el, în timpul unui interviu în care a spus că este încrezător că totul va fi bine.

Gigi Becali își pune sănătatea în pericol?

Gigi Becali a trecut cu bine prin această operație extrem de sensibilă și a rămas sub supravegherea medicului neurochirurg Ștefan Mindea. Afaceristul nu ține cont de sfaturile medicului și a spus că preferă să se trateze natural, deși doctorul i-a recomandat un anumit tratament pe bază de antibiotic. De asemenea, Gigi Becali nu are niciun fel de restricție după această intervenție.

„Mi-a zis să iau 5 zile antibiotic, am zis că nu iau. Nu iau eu antibiotic că nu e bun pentru organism, pentru trup. Iau eu altceva natural. A zis că mâine pot să joc fotbal. Da bine, cu grijă. De odihnit trebuie să te odihnești, dar nu am niciun fel de restricție. Medicina a avansat, America e cu 20 de ani înaintea Europei. Eu m-am rugat, m-am împărtășit și după aceea m-am dus la operație, că nu se știe”, spus Gibi Becali la un post TV.

Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

După ce s-a trezit din anestezie, latifundiarul din Pipera a ales să plece acasă, pentru a nu-și îngrijora familia.

„Dacă stăteam în spital, se îngrijora nevasta mea, că eu nu mă plâng niciodată. Acum sunt răgușit că mi-a băgat un tub în trahee. Asta este totul ce s-a întâmplat cu operația la cervicală.

E adevărat că este riscant să pleci acasă, dar voi gândiți mai mult lumește, și eu gândesc lumește, pentru că m-a acaparat lumea, m-a prins în lanțuri, dar am zis să mă ridic duhovnicește, să fiu mai aproape de Domnul, când te lași în mâinile Domnului nu-ți mai e frică de nimic. Am luat 4 frați cu mine, călugării mei, și am plecat în lupta asta. Cu ocazia asta eu am spus că așa mă simt eu bine cu frații mei, eu am frați mulți, am frați adevărați”, a mai spus latifundiarul din Pipera.

CITEȘTE ȘI:

Gigi Becali, de la palat direct pe masa de operație. Ce probleme are finanțatorul FCSB

Numai unul e Gigi Becali! A cinstit un livrator, în mijlocul străzii

Tags:
Iți recomandăm
Tribunalul Sibiu a decis: ce se întâmplă cu sechestrul pe bunurile lui Klaus Iohannis. ANAF vrea să recupereze aprox. 1 milion de euro
Știri
Tribunalul Sibiu a decis: ce se întâmplă cu sechestrul pe bunurile lui Klaus Iohannis. ANAF vrea să recupereze…
Răsturnare de situație în cazul morții turiștilor din hotelul groazei, din Istanbul! Ce este substanța care i-a ucis pe bieții oameni
Știri
Răsturnare de situație în cazul morții turiștilor din hotelul groazei, din Istanbul! Ce este substanța care i-a ucis…
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Mediafax
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei recenzii scrise de o elevă: „o catastrofă”
Adevarul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut...
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
Digi24
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Mediafax
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
Prosport.ro
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul de pace în Ucraina
Digi 24
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul...
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
Digi24
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul...
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
go4it.ro
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Descopera.ro
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tribunalul Sibiu a decis: ce se întâmplă cu sechestrul pe bunurile lui Klaus Iohannis. ANAF vrea să ...
Tribunalul Sibiu a decis: ce se întâmplă cu sechestrul pe bunurile lui Klaus Iohannis. ANAF vrea să recupereze aprox. 1 milion de euro
Adi Nartea are „rizz-ul” la el! După Gina Chirilă, a urmat brunețica
Adi Nartea are „rizz-ul” la el! După Gina Chirilă, a urmat brunețica
Iulia Vântur, primele declarații după ce a cântat în fața Papei! De la Vatican, înapoi în România
Iulia Vântur, primele declarații după ce a cântat în fața Papei! De la Vatican, înapoi în România
Rivala Andreei Esca, lecție de streestyle! Andreea Berecleanu e Top
Rivala Andreei Esca, lecție de streestyle! Andreea Berecleanu e Top
Simona Halep, shopping în trening! Învârte milioane, dar rămâne modestă
Simona Halep, shopping în trening! Învârte milioane, dar rămâne modestă
Răsturnare de situație în cazul morții turiștilor din hotelul groazei, din Istanbul! Ce este substanța ...
Răsturnare de situație în cazul morții turiștilor din hotelul groazei, din Istanbul! Ce este substanța care i-a ucis pe bieții oameni
Vezi toate știrile
×