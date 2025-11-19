Acasă » Exclusiv » Numai unul e Gigi Becali! A cinstit un livrator, în mijlocul străzii

Numai unul e Gigi Becali! A cinstit un livrator, în mijlocul străzii

De: Delina Filip 19/11/2025 | 23:40
La doar o săptămână după ce FCSB a pierdut în Europa League, iar Gigi Becali a ajuns la spital însoțit de mâna lui dreaptă, Luțu, acum CANCAN.RO l-a surprins într-o cu totul altă ipostază. La volanul Rolls-Royce-ului său de colecție, în hainele sale cu motive bisericești care au devenit deja marcă înregistrată, latifundiarul pare că și-a revenit. Nici nu ne așteptam altfel. Vorba aceea, numai unul e Gigi Becali! Și, că tot am adus vorba despre milionar, vă dezvăluim că acesta a fost, ca de fiecare dată însoțit de Luțu. Cu cine s-a întâlnit acolo, dar și cine s-a ales cu o sumă frumușică de la el, aflați în rândurile următoare. Avem imagini de senzație cu milionarul! 

Gigi Becali este binecunoscut pentru generozitatea sa, dar și pentru felul în care de multe ori alege să își lase mașinile. Nici de data aceasta nu a făcut excepție, cu niciuna dintre situații. L-am surprins pe patronul FCSB pe Beller la volanul Rolls-Royce-ului, singurul model de mașină pe care îl mai deține și îl va mai cumpăra de acum încolo, așa cum chiar el a declarat. A parcat lângă trecerea de pietoni, apoi a trecut la treabă. Iată ce a făcut!

Gigi Becali a atras priviri pe Beller

Îmbrăcat în aceleași haine cu motive bisericești care au devenit un statement pentru el, Gigi Becali nu avea cum să treacă neobservat. Însoțit de Luțu, latifundiarul se întâlnește cu un preot, apoi merg toți trei la un magazin cu produse bio. După ce au petrecut câteva minute bune printre rafturi, au ieșit cu un coș plin de bunătăți și s-au îndreptat către mașină. Doar că drumul spre Rolls-Royce nu a fost chiar scurt. Latifundiarul a fost oprit de mai mulți admiratori. Și, cum îl știm cu toții, nu a refuzat pe nimeni. Selfie-uri, glume și vorbe bune pentru fanii care l-au recunoscut imediat.

Luțu, mâna dreaptă a lui Gigi Becali, așază pungile în protbagajul Rollce-Royce-lui
Luțu, mâna dreaptă a lui Gigi Becali, așază pungile în portbagajul Rollce-Royce-lui

Bagă apoi toate pungile cu produse în portbagaj, ajutat de preot și de Luțu, iar faptul că erau mai multe plase la fel, ne duce cu gândul că, cel mai probabil, latifundiarul a făcut un gest de caritate.

Generozitatea patronului FCSB a ieșit la iveală, din nou

Patronul FCSB se salută cu părintele și se îndreaptă către un magazin de fine drinks. Iese după 10 minute cu o cutie, probabil că a ales ceva de calitate superioară de acolo, apoi se îndreaptă către mașină unde îl așteptau omul lui de bază și un livrator. Se pare că azi a fost ziua norocoasă a livratorului, căci a primit de la Gigi Becali un bacșiș generos, la care s-a uitat lung, apoi l-a strecurat rapid în buzunar ca nu cumva să se răzgândească norocul.

Livratorul a primit un bacșiș generos de la Gigi Becali
Livratorul a primit un bacșiș generos de la Gigi Becali

CITEȘTE ȘI: Gigi Becali, vizită-fulger la medic. După trei înfrângeri consecutive, tensiunea a ajuns la cote maxime. Fanele l-au „vânat” chiar și la spital

ACCESEAZĂ ȘI: Gigi Becali impune cea mai bizară amendă la FCSB: ”Am ajuns cea mai nebună echipă”

