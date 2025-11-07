Gigi Becali, vizită-fulger la medic. După trei înfrângeri consecutive, tensiunea a ajuns la cote maxime. Fanele l-au „vânat” chiar și la spital

FCSB-ul l-a băgat în spital pe Gigi Becali! După ce a pierdut cel de-al treilea meci la rând din Europa League, lucrurile nu sunt atât de roz pentru patronul roș-albaștrilor! Așa cum știm, Becali are probleme de sănătate, așa cum chiar el a declarat în urmă cu puțin timp, în special în timpul meciurilor intense, atunci când tensiunea îi crește. Astfel, nu este de mirare că, după rollercoaster-ul emoțional de aseară, în care echipa sa a pierdut cu 3-1 în meciul cu Basel, latifundiarului din Pipera i s-a făcut rău. A ajuns la spital, însoțit de mâna lui dreaptă, Luțu! CANCAN.RO are imaginile cu milionarul în spital!

Se pare că fotbalul nu e doar despre goluri și victorii, ci și despre tensiune maximă… mai ales când ești Gigi Becali! Patronul FCSB a trăit, aseară, emoții la cote maxime după ce echipa lui a pierdut al treilea meci la rând în Europa League, scor 1‑3 cu Basel. Rezultatul nu doar că a supărat suporterii, dar a pus și sănătatea latifundiarului la încercare! Spunem asta pentru că a doua zi după meci, patronul FCSB a ajuns la spital!

Gigi Becali, de urgență la spital, după ce echipa lui a mai pierdut un meci

CANCAN.RO l-a surprins pe Gigi Becali în timpul unei vizite la un spital privat din Capitală! A sosit acolo alături de mâna lui dreaptă, Luțu, omul care nu-l părăsește niciodată în momentele critice. Au parcat Rolls-ul lui Gigi Becali fix în fața spitalului, iar cei doi au mers împreună în clinică. Îmbrăcat cu hainele care îi poartă și numele, cele accesorizate cu o cruce roșie, patronul FCSB nu avea cum să treacă neobservat. S-a așezat apoi pe scaun și a așteptat să intre în cabinet.

Imediat ce a pășit în clinică, Gigi s-a comportat ca un adevărat patron VIP: l-a strigat pe Luțu, pe care îl pierduse din vedere, pentru a-i înmâna un teanc de bani cash. Apoi, cât timp a așteptat să-i vină rândul, patronul FSCB a stat pe telefon.

Fanele nu l-au lăsat pe Gigi Becali!

Și pentru că vorbim despre un personaj cu carismă și notorietate, nu putea lipsi publicul: fanele l-au luat cu asalt, cerând poze cu el în timp ce aștepta să intre la consultație. Gigi Becali nu a refuzat pe nimeni și, cât timp a așteptat, s-a fotografiat alături de câteva doamne. Ulterior, a intrat în cabinet și după aproximativ 30 de minute a ieșit destul de destins, semn că starea de rău i s-a ameliorat considerabil.

La iesirea din clinică a urmat o nouă rundă de poze, cu alte fane de această dată. Remarcăm că, deși i-a fost rău, Becali nu a refuzat pe nimeni, semn că popularitatea sa rămâne neclintită, iar Gigi Becali știe să transforme orice moment, chiar și unul mai puțin plăcut, într-o apariție!

