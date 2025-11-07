Acasă » Exclusiv » Gigi Becali, vizită-fulger la medic. După trei înfrângeri consecutive, tensiunea a ajuns la cote maxime. Fanele l-au „vânat” chiar și la spital

Gigi Becali, vizită-fulger la medic. După trei înfrângeri consecutive, tensiunea a ajuns la cote maxime. Fanele l-au „vânat” chiar și la spital

De: Delina Filip 07/11/2025 | 23:40
FCSB-ul l-a băgat în spital pe Gigi Becali! După ce a pierdut cel de-al treilea meci la rând din Europa League, lucrurile nu sunt atât de roz pentru patronul roș-albaștrilor! Așa cum știm, Becali are probleme de sănătate, așa cum chiar el a declarat în urmă cu puțin timp, în special în timpul meciurilor intense, atunci când tensiunea îi crește. Astfel, nu este de mirare că, după rollercoaster-ul emoțional de aseară, în care echipa sa a pierdut cu 3-1 în meciul cu Basel, latifundiarului din Pipera i s-a făcut rău. A ajuns la spital, însoțit de mâna lui dreaptă, Luțu! CANCAN.RO are imaginile cu milionarul în spital! 

Se pare că fotbalul nu e doar despre goluri și victorii, ci și despre tensiune maximă… mai ales când ești Gigi Becali! Patronul FCSB a trăit, aseară, emoții la cote maxime după ce echipa lui a pierdut al treilea meci la rând în Europa League, scor 1‑3 cu Basel. Rezultatul nu doar că a supărat suporterii, dar a pus și sănătatea latifundiarului la încercare! Spunem asta pentru că a doua zi după meci, patronul FCSB a ajuns la spital!

Gigi Becali, de urgență la spital, după ce echipa lui a mai pierdut un meci

CANCAN.RO l-a surprins pe Gigi Becali în timpul unei vizite la un spital privat din Capitală! A sosit acolo alături de mâna lui dreaptă, Luțu, omul care nu-l părăsește niciodată în momentele critice. Au parcat Rolls-ul lui Gigi Becali fix în fața spitalului, iar cei doi au mers împreună în clinică. Îmbrăcat cu hainele care îi poartă și numele, cele accesorizate cu o cruce roșie, patronul FCSB nu avea cum să treacă neobservat. S-a așezat apoi pe scaun și a așteptat să intre în cabinet.

Gigi Becali a ajuns la spital. Patronul FCSB era însoțit de Luțu
Gigi Becali a ajuns la spital. Patronul FCSB era însoțit de Luțu

Imediat ce a pășit în clinică, Gigi s-a comportat ca un adevărat patron VIP: l-a strigat pe Luțu, pe care îl pierduse din vedere, pentru a-i înmâna un teanc de bani cash. Apoi, cât timp a așteptat să-i vină rândul, patronul FSCB a stat pe telefon.

Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

Fanele nu l-au lăsat pe Gigi Becali!

Și pentru că vorbim despre un personaj cu carismă și notorietate, nu putea lipsi publicul: fanele l-au luat cu asalt, cerând poze cu el în timp ce aștepta să intre la consultație. Gigi Becali nu a refuzat pe nimeni și, cât timp a așteptat, s-a fotografiat alături de câteva doamne. Ulterior, a intrat în cabinet și după aproximativ 30 de minute a ieșit destul de destins, semn că starea de rău i s-a ameliorat considerabil.

Gigi Becali a făcut poze cu fanele în spital
Gigi Becali a făcut poze cu fanele în spital

La iesirea din clinică a urmat o nouă rundă de poze, cu alte fane de această dată. Remarcăm că, deși i-a fost rău, Becali nu a refuzat pe nimeni, semn că popularitatea sa rămâne neclintită, iar Gigi Becali știe să transforme orice moment, chiar și unul mai puțin plăcut, într-o apariție!

