Filmări nemaivăzute cu Gigi Becali. Patronul de la FCSB și-a găsit „refugiul” spiritual la Mănăstirea Cernica. S-a întors la strană ”cu cântec înainte”!

De: Rebeka Pascu 05/11/2025 | 23:40
După ce i s-a interzis să mai cânte la Catedrala Patriarhală din București, Gigi Becali și-a găsit „refugiul” spiritual la Mănăstirea Cernica! Milionarul nu a putut sta departe de marea sa pasiune și chiar dacă a fost „dat afară” din Patriarhie, nu a renunțat la cântările bisericești. Mai mulți enoriași s-au plâns de vocea patronului FCSB, motiv pentru care Patriarhul Daniel a decis să țină cont de sesizările credincioșilor, dar Gigi Becali nu s-a lăsat descurajat! Acum își „încântă publicul” de la Cernica, unde continuă să cânte cu aceeași dăruire. CANCAN.RO are imaginile exclusive cu latifundiarul din Pipera în plină „repetiție” la strană!

În vara acestui an, Gigi Becali a primit o veste care i-a lăsat un gust amar: Patriarhia i-a interzis să mai cânte la strana Catedralei din București, motivând că nu ar avea pregătirea muzicală necesară. Deși latifundiarul din Pipera a declarat că este dispus să urmeze ore de canto pentru a se perfecționa, Patriarhul Daniel nu a revenit asupra deciziei. Însă, Becali nu a renunțat la pasiunea sa pentru cântările bisericești! Așa se face că, după ce a fost nevoit să plece de la Catedrală, s-a „mutat” la Mănăstirea Cernica, unde și-a găsit un nou loc la strană și unde continuă să cânte cu aceeași implicare. CANCAN.RO are toate imaginile în exclusivitate cu momentul muzical al lui Gigi Becali!

Gigi Becali și-a găsit refugiul la Mânăstirea de la Cernica

După eșecul de la Catedrală, Becali s-a „mutat” la Mănăstire

Conform curselor CANCAN.RO, Gigi Becali a ajuns dis-de-dimineață în curtea Mănăstirii Cernica, fix la ora 8:00. Latifundiarul din Pipera a venit singur, fără șofer, fără soție și fără copii. După ce și-a parcat bijuteria pe patru roți, milionarul a intrat direct în biserică și s-a așezat la strană, acolo unde a cântat cu patos timp de aproape două ore, cât a durat slujba.

Gigi Becali cântă la strana de la Cernica, după eșecul de la Catedrala Patriarhală din București

După ce a primit vestea dură că nu mai are voie să cânte la Catedrala Patriarhală, Becali pare că și-a găsit refugiul spiritual la Cernica. De data aceasta, enoriașii au părut încântați de prezența și de vocea milionarului. Probabil că, așa cum a promis, Gigi Becali și-a luat câteva ore de canto pentru a-și perfecționa tehnica vocală. Și iată că ceea ce părea a fi un eșec, s-a dovedit a fi un nou început pentru latifundiarul din Pipera!

Gigi Becali și-a parcat Rolls Royce-ul la ora 8:00 în curtea Mânăstirii

Credincios, așa cum îl știm dintotdeauna, cu o iubire aparte față de divinitate, Gigi Becali a clacat la sfârșitul anului trecut! Milionarul a participat, ca de fiecare dată, la slujba de duminică de la Catedrala Patriarhală din București, iar la un moment dat a început să plângă în hohote, neputând să își mai controleze emoțiile. Momentul a fost surprins și a fost transmis în direct, în timpul liturghiei.

CITEȘTE ȘI: HAUL cu surprize! Ce au găsit Becali și Nicușor Dan în punguțele primite la sfințirea Catedralei

NU RATA: Nimic nu scapă de ochii vigilenți ai patronului FCSB! Și-a parcat Rolls Royce-ul pe trotuar, apoi… Gigi Becali, inspecție serioasă la biserica monumentală din Pipera!

