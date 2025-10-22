Acasă » Exclusiv » Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă

22/10/2025
Milionarul Gigi Becali e cunoscut pentru generozitatea lui: ridică biserici, donează bani bolnavilor și ajută familii necăjite. Dar poate că n-ar fi nevoie să caute prea departe cazuri umanitare, pentru că are unul chiar în familia lui!

CANCAN.RO a aflat că verișoara lui Becali, Tudora Chiacu, s-a declarat în insolvență pe persoană fizică.

Tudora Chiacu, verișoara latifundiarului din Pipera, a cerut ajutorul statului după ce s-a înglodat în datorii și nu a mai putut face față plăților. Judecătoria Buftea i-a admis recent cererea de insolvență pe persoană fizică și a dispus prelungirea suspendării provizorii a executărilor până la aprobarea planului de rambursare a datoriilor.

Hristu Chiacu și mama lui vitregă sunt cuțite

Admite cererea formulată de petenta Chiacu Tudora (…). Dispune prelungirea suspendării provizorii… până la data aprobării planului de rambursare de către creditori, dar nu mai mult de 3 luni de la data pronunţării prezentei hotărâri”, se arată în decizia instanței.

Drama din familia extinsă a lui Becali: verișoara, dată afară din propria casă!

Ironia sorții este că Tudora Chiacu nu e doar verișoara unui milionar, ci și femeia care l-a crescut pe fostul fotbalist Hristu Chiacu (nepotul lui Becali), care îi este de fapt fiu vitreg.

După ce l-a crescut ca pe propriul fiu, femeia i-a trecut lui și fratelui său casa în acte, cu o clauză clară: să aibă dreptul să locuiască acolo până la sfârșitul vieții. Numai că, potrivit plângerii pe care a făcut-o, tinerii ar fi ignorat înțelegerea și ar fi scos-o din locuință și chiar ar fi bruscat-o.

În timp ce procesul continuă, Hristu Chiacu nu pare prea afectat de scandal. Fostul fotbalist ar fi reamenajat deja vila aflată în litigiu.

×