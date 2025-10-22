Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă

Milionarul Gigi Becali e cunoscut pentru generozitatea lui: ridică biserici, donează bani bolnavilor și ajută familii necăjite. Dar poate că n-ar fi nevoie să caute prea departe cazuri umanitare, pentru că are unul chiar în familia lui!

CANCAN.RO a aflat că verișoara lui Becali, Tudora Chiacu, s-a declarat în insolvență pe persoană fizică.

Tudora Chiacu, verișoara latifundiarului din Pipera, a cerut ajutorul statului după ce s-a înglodat în datorii și nu a mai putut face față plăților. Judecătoria Buftea i-a admis recent cererea de insolvență pe persoană fizică și a dispus prelungirea suspendării provizorii a executărilor până la aprobarea planului de rambursare a datoriilor.

„Admite cererea formulată de petenta Chiacu Tudora (…). Dispune prelungirea suspendării provizorii… până la data aprobării planului de rambursare de către creditori, dar nu mai mult de 3 luni de la data pronunţării prezentei hotărâri”, se arată în decizia instanței.

Drama din familia extinsă a lui Becali: verișoara, dată afară din propria casă!

Ironia sorții este că Tudora Chiacu nu e doar verișoara unui milionar, ci și femeia care l-a crescut pe fostul fotbalist Hristu Chiacu (nepotul lui Becali), care îi este de fapt fiu vitreg.

După ce l-a crescut ca pe propriul fiu, femeia i-a trecut lui și fratelui său casa în acte, cu o clauză clară: să aibă dreptul să locuiască acolo până la sfârșitul vieții. Numai că, potrivit plângerii pe care a făcut-o, tinerii ar fi ignorat înțelegerea și ar fi scos-o din locuință și chiar ar fi bruscat-o.

În timp ce procesul continuă, Hristu Chiacu nu pare prea afectat de scandal. Fostul fotbalist ar fi reamenajat deja vila aflată în litigiu.

