Nimic nu scapă de ochii vigilenți ai patronului FCSB! Și-a parcat Rolls Royce-ul pe trotuar, apoi… Gigi Becali, inspecție serioasă la biserica monumentală din Pipera!

Gigi Becali nu lasă nimic la voia întâmplării și are grijă ca totul să iasă fără cusur, iar aici ne referim la biserica pe care o construiește de câțiva ani în Pipera. Nu aveți cum să ratați lucrarea fabuloasă, prin prisma cupolei suflate cu aur și a turlelor care îți iau privirea. Sunt deja ani buni de când se lucrează la construcția bisericii, iar ultimele detalii sunt extrem de importante. Așadar, pentru că vrea ca rezultatul final să fie spectaculos, latifundiarul din Pipera a mers, din nou, în inspecție pentru a se asigura că totul decurge conform planului. CANCAN.RO l-a surprins pe Gigi Becali în timp ce făcea controlul de rutină.

Gigi Becali nu se lasă și construiește una dintre cele mai ambițioase proiecte ale sale, iar aici ne referim la biserica din Pipera. De câțiva ani, patronul FCSB investește sume uriașe, energie și pasiune într-un proiect care, după cum chiar el spune, reprezintă „darul său către Dumnezeu”. Construcția a devenit deja un reper vizual în zonă, datorită cupolei suflate cu aur și turlelor spectaculoase care atrag atenția imediat. Dar, știți cum se spune, că treaba nu merge niciodată de la sine, astfel că o inspecție din când în când este binevenită!

Gigi Becali, în inspecție la biserica din Pipera

Pe la orele prânzului, CANCAN.RO l-a surprins pe Gigi Becali în vizită la biserica pe care o construiește în Pipera. Lucrarea este de proporții, iar patronul FCSB a dezvăluit că a investit până la acest moment aproximativ 10 milioane de euro pentru construcția sa. Așadar, un control din când în când este exact ce trebuie pentru ca lucrurile să avanseze.

Și-a parcat bolidul, evident un Rolls Royce, pe trotuar, chiar în fața bisericii, apoi, ca un patron la moșia lui, Gigi Becali a început controlul. A stat cu mâinile la spate și a admirat lucrarea care mai are puțin și va fi încheiată. Lucrările sunt pe final, iar anul acesta, latifundiarul speră că se vor termina. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit recent că ar mai trebui montate ultimele elemente exterioare, cum ar fi crucile de pe clopotniță și alte turle secundare pentru ca totul să fie gata.

A analizat toate detaliile, dar ceva îl neliniștea pe patronul FCSB

S-a plimbat în zonă mai bine de 30 de minute, analizând cu atenție fiecare detaliu. Știm deja că latifundiarul este perfecționist, astfel că vrea ca totul să iasă ireproșabil. Îmbrăcat cu o ținută cu detalii bisericești, cum ar fi crucea roșie de pe căciulă, care îi poartă și numele, și de pe bluza neagră de catifea, Gigi Becali a atras multe priviri. El însă nu a băgat nimic în seamă din ceea ce se întâmpla în jurul lui ci, părea mai degrabă, picat pe gânduri. Oare faptul că a durat atât de mult finalizarea lucrărilor să-l macine pe Becali? Sau o fi având altele pe cap?! Rămâne de văzut.

CITEȘTE ȘI: Gigi Becali, cu banii în brațe, Luțu, cu punga plină după el! IMAGINI FABULOASE! Istoria cu banca ”spartă” se repetă!

NU RATA: Gigi Becali e ‘Regele Șoselelor’ la volanul bolidului său! A încălcat legile grav, iar Luțu era să o comită