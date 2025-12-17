Acasă » Știri » Schimbarea majoră a lui Irinel Columbeanu, după ce s-a botezat: „Am înțeles că îl vor și ajuta pe viitor.” Ce religie are acum?

De: Anca Chihaie 17/12/2025 | 19:24
După ani în care viața sa a fost marcată de pierderi materiale și dificultăți financiare, Irinel Columbeanu și-a regăsit liniștea interioară printr-o apropiere de credință. În prezent, el locuiește într-un azil din Ghermănești, unde primește îngrijire completă, inclusiv supraveghere nutrițională și sprijin pentru nevoile zilnice.

Viața sa cotidiană s-a schimbat semnificativ, nu doar din punct de vedere fizic, ci și spiritual. Activitățile cotidiene sunt acum completate de momente de socializare și reflecție religioasă, ceea ce contribuie la starea sa generală de bine.

Pe plan material, situația lui rămâne delicată. Pensia sa lunară, de aproximativ 2.000 de lei, acoperă doar o parte din cheltuielile pentru cazare și masă la azil, care depășesc 4.500 de lei lunar. Deși unele restanțe financiare încă există, sprijinul familiei și al apropiaților este un element esențial pentru asigurarea stabilității sale. Ajutorul nu se limitează doar la aspectul material: comunitatea religioasă din care a devenit parte îi oferă și sprijin spiritual și social, ceea ce contribuie semnificativ la bunăstarea sa generală.

„Vom vedea, pe viitor, încă nu mi s-a comunicat. Irinuca l-a mai ajutat pe tatăl ei cu ceva bani, dar el încă mai are restanțe, aici, la azil. Are o pensie mică, de vreo 2.000 de lei, din care banca îi oprește o parte. La noi cazarea și masa costă lunar peste 4.500 de lei”, a spus Ion Cassian,  pentru Click!

Tatăl său, Ion Columbeanu, a urmat o cale similară în anii din urmă, găsind liniștea sufletească prin credință în ultimii ani ai vieții. Experiența tatălui său și exemplul dat de acesta par să fi influențat decizia lui Irinel de a se apropia de aceeași biserică, chiar dacă aceasta a venit la o vârstă mai înaintată.

„De când s-a pocăit, de când s-a botezat la Biserica Baptistă, Irinel este vioi ca un tinerel, are o stare de spirit foarte bună, este cu mult mai optimist. A găsit acolo oameni cu suflet mare, am înțeles că îl vor și ajuta pe viitor. De exemplu, sâmbăta, vor veni, la el, aici, la azil, și îi vor și citi din Biblie, va fi invitat la mesele lor, la întâlnirile lor, la slujbe, unde au și un cor frumos. Important este că va socializa mai mult și chiar e indicat, la vârsta lui. Crăciunul însă îl vom petrece aici, la azil, împreună”, a mai spus acesta.

×