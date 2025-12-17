Câte mii de persoane au masat angajatele din Cluj. Autoritățile au emis un mesaj urgent: cine trebuie să meargă urgent la medic

Autoritățile sanitare din Cluj-Napoca au declanșat o amplă acțiune de informare și prevenție după confirmarea a două cazuri de lepră la un salon de masaj din oraș. Este vorba despre două angajate de origine indoneziană, surori, care lucrau în cadrul unui centru spa frecventat de un număr mare de clienți. Situația a generat îngrijorare în rândul populației, însă specialiștii subliniază că riscul real de transmitere este scăzut, iar boala este tratabilă.

În urma anunțului public, unitățile medicale din Cluj au înregistrat un număr crescut de apeluri telefonice, atât din partea persoanelor care au frecventat salonul de masaj, cât și din partea altor cetățeni îngrijorați. Cu toate acestea, verificările efectuate până în prezent nu au identificat cazuri suspecte în rândul clienților.

Câte mii de persoane au masat angajatele din Cluj

Potrivit datelor centralizate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Cluj, aproximativ 2.000 de persoane au beneficiat de servicii de masaj în cadrul salonului respectiv începând cu luna februarie, perioada în care cele două angajate s-au alăturat echipei. Toți acești clienți au fost contactați prin e-mail și informați cu privire la situație, fiind sfătuiți să acorde atenție eventualelor modificări ale stării de sănătate și să se prezinte la medic în cazul apariției unor simptome suspecte.

Autoritățile au transmis un mesaj de calm, precizând că lepra nu este o boală ușor transmisibilă și că infectarea necesită, de regulă, un contact prelungit și repetat, pe parcursul mai multor luni sau chiar ani. Riscul este considerabil mai mare în cazul membrilor aceleiași familii sau al persoanelor care locuiesc împreună, nu în cazul contactelor ocazionale, cum sunt ședințele de masaj.

În paralel cu informarea clienților, DSP Cluj a demarat verificări epidemiologice și a monitorizat starea de sănătate a tuturor angajaților salonului. Celelalte două maseuze care au lucrat alături de femeile confirmate cu lepră au fost supuse testelor medicale necesare, rezultatele indicând că, în prezent, nu prezintă simptome sau semne de infectare. Ca măsură de precauție, acestora li s-a administrat o doză preventivă de antibiotic, urmând să fie externate după finalizarea procedurilor medicale.

De asemenea, ceilalți șase angajați ai centrului spa au fost consultați și au primit recomandarea de a urma tratamentul preventiv, în conformitate cu protocoalele de sănătate publică. Autoritățile sanitare au precizat că aceste măsuri sunt standard și au rolul de a reduce orice risc potențial, chiar și în condițiile în care probabilitatea de transmitere este redusă.

