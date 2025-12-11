Primul caz de lepră în România, confirmat după 44 de ani. Alexandru Rogobete: ”Alte trei femei sunt în curs de evaluare”

Este oficial! Primul caz de lepră din România a fost confirmat după mai bine de 44 de ani. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a făcut anunțul. Alte trei persoane sunt în curs de evaluare.

Joi, 11 decembrie 2025, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a confirmat primul caz de lepră din România. Alți trei pacienți sunt suspecți și se află sub monitorizare clinică și epidemiologică. Este vorba despre 4 femei, originare din Asia, angajate la un salon SPA din Cluj Napoca.

Primul caz de lepră în România, confirmat după 44 de ani

”Ministerul Sănătăţii informează că astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei cazuri sunt în curs de evaluare clinică şi microbiologică, în baza leziunilor cutanate şi a criteriilor epidemiologice. Ministerul Sănătăţii prin DSP a dispus suspendarea activităţii salonului până la finalizarea anchetei epidemiologice. A fost început tratamentul specific OMS pentru lepră. După iniţierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariţie, conform protocoalelor internaţionale. Având în vedere dezvoltarea lentă a bacteriei Mycobacterium leprae, sursa infecției este dificil de identificat. După începerea tratamentului, riscul de răspândire dispare”, anunţă, joi seară, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Primele două paciente, în vârstă de 21 și 25 de ani, s-au prezentat la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj Napoca pe data de 26 noiembrie 2025 și au fost supuse mai multor investigații. Pe baza rezultatelor, unul dintre cazuri a fost confirmat astăzi, 11 decembrie 2025.

„Biopsie de țesut cutanat, microscopie pozitivă pentru BAAR (3 BAAR/100 câmpuri) la primul caz; test genetic GeneXpert MTB/Rif ULTRA, complexul Mycobacterium tuberculosis nedetectat, excluzând tuberculoza; probe histopatologice și frotiuri Ziehl-Neelsen, aflate în lucru, orientate spre infecția cu Mycobacterium leprae”, a transmis Ministerul Sănătății.

Alexandru Rogobete susține că riscul de răspândire a bolii este scăzut. Lepra are o evoluție lentă și o contagiozitate reducă, iar riscul de transmitere scade până odată cu începerea tratamentului. În România, ultimul caz de lepră a fost diagnosticat în anul 1981.

„Riscul pentru populația generală rămâne scăzut, iar situația este gestionată cu maximă responsabilitate (…) În România, ultimul caz de lepră (boala Hansen) a fost diagnosticat în 1981. La nivel european, cazurile sunt sporadice, majoritatea la persoane care provin din zone endemice din Asia, Africa sau America Latină”, spune Alexandru Rogobete.

Lista de medicamente compensate a fost suplimentată! Încă 41 de tratamente, adăugate

Ministrul Sănătății, prima REACȚIE după moartea subită a Ștefaniei Szabo: ”Media numărului de gărzi care trebuiau făcute era de 3 gărzi de persoană”