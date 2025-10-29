Acasă » Știri » Ministrul Sănătății, prima REACȚIE după moartea subită a Ștefaniei Szabo: ”Media numărului de gărzi care trebuiau făcute era de 3 gărzi de persoană”

Ministrul Sănătății, prima REACȚIE după moartea subită a Ștefaniei Szabo: ”Media numărului de gărzi care trebuiau făcute era de 3 gărzi de persoană”

De: Andreea Stăncescu 29/10/2025 | 18:41
Ministrul Sănătății, prima REACȚIE după moartea subită a Ștefaniei Szabo: "Media numărului de gărzi care trebuiau făcute era de 3 gărzi de persoană"
Cum a reacționat ministrul Sănătății / Sursa foto: Facebook
Tragedia de la Spitalul Județean de Urgență Buzău, unde medicul chirurg Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită fără viață în camera de gardă, marți dimineață, a îndoliat întreaga țară. Cu doar o zi înainte, participase la inaugurarea secției de pneumologie, unde vorbise despre modernizarea spitalului și importanța protejării imaginii instituției. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut o primă reacție în urma decesului prematur al cadrului medical.

Ștefania Szabo a fost găsită fără viață de către colegii săi, marți dimineață, în jurul orei 6:00, în camera de gardă. Ea urma să iasă din tură la ora 8:00, iar ultima consultație a avut-o în jurul miezului nopții. Vestea morții sale a îndurerat profund colegii și întreaga comunitate medicală, trăgând un semnal de alarmă cu privire la epuizarea celor care lucrează în spital, în condiții extreme.

Sursa foto: Facebook

Cum a reacționat ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat după moartea tragică a doctoriței Ștefania Szabo de la Spitalul Județean de Urgență Buzău, exprimându-și regretul și subliniind importanța sprijinului psihologic pentru cadrele medicale.

Rogobete a explicat că, potrivit datelor preliminare, media numărului de gărzi pentru un medic chirurg la Buzău era de aproximativ trei pe lună, având în vedere că în secție activau nouă chirurgi, plus un medic colaborator. Cu toate acestea, doctorița ar fi efectuat șapte gărzi, o situație asupra căreia ministrul a precizat că nu poate oferi, deocamdată, explicații clare.

„La Buzău media numărului de gărzi care trebuiau făcute era de trei gărzi de persoană pe lună, pentru că acolo erau nouă chirurgi în acea secţie, plus un contract de gărzi dintr-o zonă exterioară. Deci, în medie, puteau face trei gărzi pe lună. De ce doamna doctor a dorit să facă şapte sau alţii nu au dorit să facă gărzi şi ea a fost nevoită să îi suplimenteze nu ştiu în momentul de faţă şi nu mă pot pronunţa”, a declarat Alexandru Rogobete.

Totodată, ministrul a atras atenția asupra presiunii uriașe la care sunt supuși medicii și a nevoii urgente de a le oferi sprijin emoțional și psihologic. El a subliniat că medicii nu sunt invincibili și au, la rândul lor, limite.

„Trebuie să înţelegem cu toţii că şi medicii sunt oameni, şi obosesc şi uneori au probleme. Şi alte probleme decât cele din unitatea sanitară. Şi da, un suport psihologic pentru personalul medical, un suport de consiliere atunci când apar momente de burnout sau momente de presiune din diferite forme sau zone cred că este important şi cred că medicii trebuie ascultaţi mai mult”, a mai spus ministrul.

CITEȘTE ȘI: Moartea medicului Ștefania Szabo dă naștere unei ipoteze greu de digerat: „Ai deranjat și, din păcate, cine deranjează este eliminat”

Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta

×