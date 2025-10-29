Acasă » Știri » Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta

De: Denisa Iordache 29/10/2025 | 15:42
Ștefania Szabo/ Foto: Facebook

Apar noi detalii, după moartea șocantă a Ștefaniei Szabo, director medical al Spitalului Județean Buzău. Moartea subită a femeii în vârstă de 37 de ani a stârnit controverse, iar fratele ei a ieșit în față și a spus adevărul. Vezi mai multe detalii în articol! 

Moartea Ștefaniei Szabo a lăsat în urmă multe tristețe, dar și o mulțime de întrebări fără răspuns. Oamenii, revoltați de această pierdere subită, au lansat mai multe ipoteze despre motivele care ar putea sta în spatele tragediei (VEZI AICI). 

Fratele Ștefaniei Szabo rupe tăcerea

După o zi de la decesul medicului, o informație importantă a ieșit la iveală. Fratele Ștefaniei le-ar fi spus anchetatorilor că aceasta trăia doar pentru a munci, fiind foarte solicitată de funcția pe care o avea. Mai mult, ea s-ar fi plâns la el că nu mai poate duce această presiune. 

„Ștefania trăia pentru spital. Nu avea viață personală. Mergea acasă doar câteva ore, apoi revenea la muncă. Era tot timpul sub presiune. Spunea că sistemul este sufocant, că nu mai poate, dar nu-și imagina că va ajunge aici.”, ar fi spus bărbatul. 

Trupul neînsuflețit al medicului va fi supus necropsiei astăzi. Familia Ștefaniei a solicitat ca la autopsie să asiste și un medic independent. De asemenea, se va efectua și un examen toxicologic ale cărui rezultate vor ajunge peste câteva zile. 

Ancheta se află în plină desfășurare pentru stabilirea exactă a cauzei morții. Nu este exclusă nicio variantă.

„Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită după toate analizele. Nu excludem nicio variantă”, au precizat surse din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.

