Medicul Ștefania Szabo și-a strigat nemulțumirea cu o lună înainte de moartea sa. Ce o deranja enorm la gărzile făcute în spital

Moartea subită a Ștefaniei Szabo a stârnit multe controverse. Au apărut noi informații, după ce directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău a fost găsit fără suflare în timp ce se afla la muncă. Femeia și-a strigat nemulțumirea cu o lună înainte de tragedie. Află toate detaliile în articol!

Tragedia care a stârnit revoltă s-a petrecut în data de 28 octombrie, la ora 6 dimineața, atunci când Ștefania Szabo a fost găsită fără suflare în Camera de Gardă de pe secția de chirurgie. Femeia mai avea doar două ore până își termina tura, dar colegii s-au panicat după ce au observat că alarma de la telefonul Ștefaniei suna, fără ca ea să o oprească. O asistentă a spitalului a făcut descoperirea tragică.

Medicul Ștefania Szabo și-a strigat nemulțumirea cu o lună înainte de moarte

Prima ipoteză a cauzei morții a fost lansată chiar de colegii ei. Aceștia cred că epuizarea a dus la această tragedie, asta pentru că Ștefania Szabo era foarte solicitată la locul de muncă.

Acum, noi informații au ieșit la iveală. Se pare că aceasta era nemulțumită de volumul de muncă al medicilor. În urmă cu o lună, Ștefania Szabo spunea că gărzile sunt mult mai solicitante în comparație cu orele de program normal de muncă, iar medicii nu beneficiază de vechime.

„Este un volum foarte mare de muncă. La un moment dat ajungi la un nivel în care nu mai poți. (…) Și medicii sunt oameni. La un moment dat, nu mai poți. Ai momente când nu mai poți. Dacă pacienții ar înțelege că anumite patologii pot fi tratate prin medicul de familie, prin ambulatorii de specialitate și nu ar mai veni să încarce UPU, într-adevăr, poate că am resimți altfel lucrurile și am reuși să tratăm urgențele”, a spus Ștefania Szabo în cadrul unei emisiuni TV.

