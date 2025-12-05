Martin Scorsese, Tilda Swinton și A$AP Rocky coboară în metrou pentru Chanel. O prezentare de modă ca un film de la Hollywood!

O prezentare Chanel în metrou nu vezi în fiecare zi, dar Chanel știe cum să transforme un peron într-o scenă de blockbuster. Iar acest show Chanel a adunat pe același peron staruri pe care nici cel mai optimist New Yorker nu le-ar vedea vreodată așteptând trenul la Bowery.

Vedetele au coborât în subteran pentru Chanel. Metroul din Manhattan, transformat într-o pasarelă de lux

Cine și-ar fi imaginat că, într-o zi obișnuită din New York, la metrou te-ai putea intersecta cu Tilda Swinton, Jon Bon Jovi, Meg Ryan, Margaret Qualley și A$AP Rocky? Chanel și noul său designer, franco-belgianul Matthieu Blazy, au decis că moda trebuie coborâtă, la propriu, în subteran, alegând o stație dezafectată din Manhattan pentru primul său show Métiers d’Art.

În ciuda ploii și a vremii mohorâte, peronul arăta impecabil — atât de curat încât un invitat glumea în mesaje: „Chanel a făcut mai mult pentru metrou decât Eric Adams vreodată.” Atmosfera era atent curată și parfumată, cu un vânzător chipeș distribuind publicația special creată pentru eveniment — La Gazette. Printre turnicheții „de probă” pentru VICs, oglinzi pentru selfie-uri și 500 de invitați transportați în limuzine negre, totul părea desprins dintr-o realitate paralelă, una în care Chanel stăpânește subteranele New Yorkului.

Seara a continuat cu un after-party la Webster Hall, unde Honey Dijon a făcut show la pupitru, în timp ce invitații ronțăiau covrigei cu faimosul „double C” Chanel. Nu a lipsit nici atmosfera de basm: înainte cu o seară, aceeași elită fusese invitată la o reprezentație specială din Spărgătorul de Nuci și un cocktail exclusivist la The Frick.

Chanel și spiritul New Yorkului. Metrou egal pentru toți, dar hainele… de milioane

Vanity Fair ne dezvăluie că locul prezentării nu a fost ales întâmplător: stația Bowery a mai găzduit filmări și show-uri de modă, inclusiv un eveniment Tom Ford în 2019. Matthieu Blazy, care a locuit ani buni în New York și mergea zilnic cu metroul în perioada Calvin Klein, a vrut să readucă în actualitate acel spirit „egalitar” al subteranelor. Modelele au alergat să prindă trenul, au aruncat priviri jucăușe și au pozat ca niște newyorkezi autentici, între fantezie, realitate și couture.

Inspirat de călătoria lui Gabrielle „Coco” Chanel în New York în anii ’30, Blazy a reinterpretat în show ideea femeii moderne, libere, cu fuste mai scurte, forme fluide și combinații neașteptate: de la fuste-butterfly spectaculoase și rochii brodate până la jeanși reinterpretati în chiffon brodat sau un trench din tweed cu un afiș de film imprimat.

Showul a avut două prezentări — la ora 15:00 și la ora 19:00 — pentru a acomoda numărul uriaș de invitați. Blazy a mărturisit că a preferat cea de-a doua reprezentație, fiindcă hainele păreau „mai trăite”, mai reale, cu mici cute care completau natural povestea. Printre vedetele din primul rând: Martin Scorsese, Linda Evangelista, Christine Baranski, Kristen Stewart și chiar Bernie Wagenblast, vocea iconica a anunțurilor MTA.

Blazy a amintit și influențele sportwear-ului american, evocând nume precum Stephen Sprouse și Patrick Kelly, în timp ce amintea că moda americană revine în forță pe runways europene: Dior, Celine, iar acum și Chanel.

Finalul prezentării a smuls o ovație în picioare — dovadă că Blazy a reușit ceea ce mulți critici considerau imposibil: să desprindă casa Chanel de umbra lui Karl Lagerfeld, reinventând-o cu respect pentru moștenirea lui Coco, dar cu un limbaj al luxului complet nou, modern, urban și surprinzător de uman.

Prezentare: Chanel

Sursa foto: X