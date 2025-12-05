Roxana Moise a fost condusă pe ultimul drum. Familia a ținut secretă ceremonia de înmormântare

Clipe greu de imaginat pentru familia Roxanei Moise! Fosta handbalistă și concurentă la Exatlon România, a fost condusă pe ultimul drum de familie și apropiați. Toate detaliile în articol.

Roxana Moise s-a stins din viață la doar 39 de ani, din cauza unei boli nemiloase. A sperat până în ultima clipă că-și va reveni, iar vestea decesului său i-a șocat pe apropiați. Fosta handbalistă a fost condusă pe ultimul drum de membrii familiei și persoanele care i-au fost cu adevărat aproape de-a lungul vieții.

Roxana Moise a fost condusă pe ultimul drum

Familia care trece prin momente extrem de dificile a preferat să păstreze discreția, astfel că detaliile legate de ceremonie nu au fost făcute publice. Apropiații au vrut să își ia rămas-bun în liniște, fără atenția presei.

Ultimii ani din viață i-au fost marcați de o boală necruțătoare care i-a adus sfârșitul mult prea devreme: leucemie.

La aflarea veștii tragice, Cătălin Cazacu, șocat de această dispariție, a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Fostul „faimos” a dezvăluit că la ani distanță de la show-ul din 2018, a ținut legătura cu fosta handbalistă.

„Anul trecut, ne invitase la ziua ei sau la cea a soțului. Nu-mi mai amintesc exact. Știu că-și revenise din boală, că era mai bine. Ne invitase pe toți atunci, dar cred că nimeni nu s-a putut duce. Eu lucram în weekendul acela, am muncit toată vara și nu am putut merge. Din păcate, așa e viața. Uneori e prea târziu”, ne-a spus Cătălin Cazacu.

Roxana Moise a devenit cunoscută după ce a făcut parte la ediția Exatlon din anul 2018 din echipa „Războinicilor. Ea a intrat însă în competiție după startul acesteia, împreună cu Alex Moraru, mai precis în luna februarie, când primii concurenți eliminați s-au întors acasă.

