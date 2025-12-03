Când a depistat Roxana Moise boala nemiloasă, de fapt. Ce s-a întâmplat cu câteva săptămâni înainte să moară

Moartea Roxanei Moise, fosta concurentă Exatlon și handbalistă, a îndurerat pe toată lumea. Prietenii, colegii de handbal și apropiații sunt copleșiți de durere și nu le vină să creadă că un om atât de jovial și plin de viață a fost răpus de o boală necruțătoare la doar 39 de ani. CANCAN.RO a stat de vorbă cu fosta ei colegă care ne-a dezvăluit de ce boală suferea regretata sportivă, dar și ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni de viață. În plus, Roxana a lăsat în urmă trei copii și un soț devastat de durere. Cine se va ocupa de înmormântare, dar și ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni de viață ale handbalistei, aflați în rândurile următoare.

A fost una dintre cele mai bune handbaliste de la Oltchim Râmnicu Vâlcea și s-a remarcat prin energia debordantă. A devenit cunoscută publicului larg după participarea sa la Exatlon România în primul sezon, fiind remarcată pentru viteza de reacție și forța sa. Nimic nu avea să prevestească moartea sportive, mamă a trei copii, care a survenit în urmă cu puțin timp. Iată ce de ce boală suferea sportiva, dar și când a depistat-o de fapt.

Ce s-a întâmplat cu câteva săptămâni înainte să moară Roxana Moise: „Oamenii nu știau”

Roxana Moise era antrenoare de kangoo jumps din 2005 și, între timp, și-a deschis propria sală de fitness în Râmnicu Vâlcea. A trăit fiecare zi cu pasiune și dăruire, până să piardă lupta cu o formă agresivă de cancer. Familia, prietenii și apropiații sunt copleșiți de durere. O fostă colegă de handbal a dezvăluit că regretata sportivă a decedat după o lungă luptă cu o boală necruțătoare. Ceea ce nu se știa însă, este că Roxana suferea de mulți ani de leucemie, boală care i-a curmat, într-un final viața.

„Avea lecucemie și a fost în comă, a stat în spital. Se lupta de peste cinci ani cu boala aceasta, dar nu arăta. Oamenii din jur nu știau că ea este bolnavă. A murit în spital, a avut o tumoare la cap. A stat în comă un timp, era de așteptat să se întâmple asta. Făcea chimioterapie de mai multă vreme și spera la o minune”, a declarat fosta ei colegă pentru CANCAN.RO.

Din perioada Exatlon, Roxana ar fi descoperit boala care i-a curmat viața, însă nu dorea să se plângă. Trăia fiecare clipă, avea grijă de familie și muncea ca un om normal, fără probleme.

„Era o fată extraordinară, ea ar fi fost bolnavă de atunci din perioada respectivă cu Exatlon, așa spune lumea. Eu nu știam că de atunci, ascundea bine treaba asta”, a mai declarat fosta colegă a handbalistei.

După retragerea din handbal, Roxana și-a regăsit drumul în lumea sportului prin Kangoo Jumps, devenind un instructor extrem de apreciat. Oamenii veneau la orele ei nu doar pentru exerciții, ci pentru energia unică pe care o emana. Nimeni nu s-ar fi gândit la un asemenea sfârșit tragic.

„Era antrenor de kangoo jumps și deschisese Fight Academy în Vâlcea, era singura academie din Vâlcea de kangoo jumps și știu că oamenii mergeau la orele ei cu mare drag”, ne-a povestit fosta colegă a Roxanei.

Clubul Oltchim lovit de un blestem: „E a treia sportivă care moare”

Fosta Războinică de la Exatlon a lăsat în urmă trei copii, doi băieți și o fetiță în vârstă de doar șase ani. Mezina familiei nu ar ști încă ce s-a întâmplat cu mama ei. Copiii vor rămâne, cel mai probabil, în grija bunicilor și a mătușii lor, sora mai mare a Roxanei. Tot ei se vor ocupa de înmormântarea care va avea loc la Vâlcea.

„Avea doi copii, o fată, un băiat și băiatul cel mare, din ce știu, nu era al ei. E păcat s-a dus atât de tânără. Fetița ei este foarte mică, are șase ani, o să fie greu pentru familia ei. Sora ei mai mare, Mihaela, și familia ei se vor ocupa de înmormântare, sunt devastați cu toții!”, a mai spus prietena Roxanei pentru CANCAN.RO.

Fosta colegă de handbal a Roxanei Moise a dezvăluit că ultimii ani au fost plini de încercări pentru clubul sportiv, căci Roxana este a treia sportivă care moare într-un timp foarte scurt.

„E a treia sportivă care moare de la noi într-un timp scurt. A mai murit și fiica fostei mele antrenoare de aceeași boală. A fost iubită de foarte multă lume, era un om vesel și bun”, a mai declarat fosta ei colegă.

