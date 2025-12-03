Acasă » Știri » Soacra Roxanei Moise e răvășită după moartea tinerei: ”Iubita noastră”

Soacra Roxanei Moise e răvășită după moartea tinerei: ”Iubita noastră”

Roxana Moise suferea de o formă agresivă de cancer/ sursă foto: social media

Sfârșitul prematur și fulgerător al Roxanei Moise a îndurerat întreaga comunitate. Fosta războinică de la Exatlon România se lupta de ceva ani cu o forma de cancer agresivă, boală care i-a adus sfârșitul. Soacra sportivei este devastată după decesul ei.

Marți, 2 decembrie, Roxana Moise s-a stins din viață. Avea doar 39 de ani și o viață înainte, însă o formă agresivă de cancer i-a adus sfârșitul. Ani la râns, fosta războinică de la Exatlon a dus pe picioare boala, însă, în ciuda numeroaselor ședințe de chimioterapie, soarta i-a fost alta. Corpul i-a cedat în fața bolii la doar 39 de ani.

Soacra Roxanei Moise, mesaj emoționant pentru nora ei

Moartea fostei sportive a căzut ca un trăsnet peste familia sa și toți cei care au cunoscut-o. Roxana Moise lasă în urmă un soț îngenuncheat de durere și trei copii. Într-o postare pe o rețea de socializare, soacra Roxanei Moise a transmis un mesaj înduioșător.

Cele două ar fi avut o relație specială, de prietenie, nicidecum de noră-soacră. Femeia și-a făcut curaj și a distribuit o imagine alb-negru cu nora ei, iar în dreptul acesteia a scris:

„Drum lin printre îngeri, Roxi, fata noastră iubită! Vei rămâne veșnic în inimile noastre împietrite de durere, Roxi!’, a scris soacra sportivei într-o postare pe o rețea de socializare.

Moartea Roxanei reprezintă un moment tragic pentru lumea sportului din România. A fost jucătoare de handbal la Oltchim Râmnicu Vâlcea, iar în anul 2018 a făcut parte din echipa ”Războinicilor” din prima ediție a competiției Exatlon România.

