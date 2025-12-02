Calvarul prin care a trecut Roxana Moise în ultimii ani! Fostul coleg de la Exatlon rupe tăcerea: „A luptat să trăiască”

Vestea morții Roxanei Moise, fostă concurentă Exatlon, a șocat pe toată lumea. Aceasta a murit la vârsta de doar 39 de ani. În ultimii ani din viața sa a fost chinuită de o boală grea, ce i-a transformat zilele într-un adevărat calvar. Alex Nedelcu, fostul coleg de la Exatlon, a rupt tăcerea și a vorbit despre situația Roxanei Moise.

Fostă handbalistă de performanță și instructor de Kangoo Jumps, Roxana Moise a devenit cunoscută publicului larg în anul 2018, atunci când a participat la show-ul Exatlon, filmat în Republica Dominicană. Tot acolo Roxana l-a cunoscut și pe Alex Nedelcu, fiind parte din aceeași echipă.

Calvarul prin care a trecut Roxana Moise în ultimii ani

Roxana Moise a lăsat o amintire plăcută în memoria fiecărui coleg de la Exatlon. Printre cei care au cunoscut-o s-a numărat și Alex Nedelcu. Cei doi s-au înțeles bine în timpul competiției și au păstrat legătura și după.

Alex Nedelcu s-a arătat devastat de veștile tragice și a rupt tăcerea despre calvarul pe care Roxana l-a trăit în ultimii ani. Se pare că se lupta de o bună perioadă cu boala și a încercat cu toate puterile să o învingă. A suferit mult, iar în cele din urmă a pierdut lupta. Mai mult, Alex Nedelcu spune că situația Roxanei a fost agravată și de unele probleme de natură emoțională.

„Cu părere de rău, vreau să transmit și eu familiei Roxanei condoleanțe și dacă are nevoie de un suport emoțional, voi fi alături din tot sufletul. Îmi pare atât de rău că a murit. Știam că are probleme de sănătate încă de când acestea au început. Roxana a suferit de leucemie, a făcut și chimioterapie…. Ultimii doi ani și jumătate, sau chiar trei, nu au fost cei mai simpli pentru ea, dar a luptat să trăiască, avea un soț, trei copii… Consider că timpul acesta, în care s-a agravat boala, anii în care ea nu a reușit să își revină, s-a datorat unor probleme emoționale”, a declarat Alex Nedelcu.

„Asta m-a impresionat întotdeauna la ea”

Deși știa despre problemele pe care le avea Roxana Moise, Alex Nedelcu a fost șocat de vestea decesului. Acesta are numai cuvinte de laudă la adresa fostei sale colege și spune că a fost unul dintre cei mai corecți și pozitivi oameni pe care i-a cunoscut.

„Ea a fost un om sincer tot timpul. A fost o persoană pozitivă tot timpul. În momentele în care ne-am intersectat, vorbea despre experiențe pozitive, despre planuri, despre reușite, despre cum să devii o persoană mai bună, cum să faci mediul sau oamenii din jurul tău să fie mai buni. Asta m-a impresionat întotdeauna la ea. A fost foarte corectă în toate situațiile în care am cunoscut-o sau în toate controversele pe care le-am întâmpinat împreună, mai ales în Republica Dominicană, era cea mai corectă moral și emoțional. Îmi pare rău că am primit această veste, să conștientizez că, de azi, vorbesc de ea la trecut. E foarte dureros”, a mai spus Alex Nedelcu.

