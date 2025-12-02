Acasă » Știri » A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. Trei copii au rămas acum orfani de mamă

De: Irina Vlad 02/12/2025 | 14:49
Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon (2018), a murit la vârsta de 39 de ani. Fosta handbalistă de performanță lasă în urmă trei copii orfani și un soț îngenuncheat de durere. 

Roxana Moise, fosta handbalistă de performanță, instructor de Kangoo Jumps și fosta războinică Exatlon România, a incetat din viață la doar 39 de ani. Familia, prietenii și cei care au cunoscut-o sunt în stare de șoc după moartea prematură și fulgerătoare a sportivei.

Roxana Moise avea 39 de ani

Fosta războinică de la Exatlon România era mamă a trei copii. În urmă cu un an a adus pe lume o fetiță, pe nume Anastasia, al doilea copil pe care îl are împreună cu Laurențiu, soțul ei. Toți cei care au cunoscut-o au descris-o pe Roxana ca fiind un om cald, atent cu cei din jurul ei, o sportivă de excepție și o mama extrem de iubitoare. În ultimele imagini publicate pe o rețea de socializare, Roxana apare alături de familia ei, plină de viață și zâmbitoare.

Roxana Moise alături de soțul ei și cei trei copii/ sursă foto: Facebook

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în ultimii ani, Roxana Moise se lupta cu o formă de cancer agresivă. În ciuda tratamentelor și a ședințelor de chimioterapie pe care le efectuase, în cele din urmă, corpul sportivei a cedat.

